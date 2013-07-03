60 درصد باغ هاي خراسان شمالي نيازمند اصلاح و جايگزيني است

حيدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سطح خراسان شمالي در مجموع 40 هزار هكتار باغ انواع ميوه وجود دارد كه حدود 25 هزار هكتار از اين سطح، به دليل فرسوده بودن نيازمند جايگزيني و بازسازي است.

وي با اشاره به اينكه بر اين اساس حدود 62 درصد از باغ هاي اين استان نياز به اصلاح و جايگزيني دارند، اظهار داشت: در حال حاضر 15 هزار هكتار از باغ هاي خراسان شمالي درجه دو و نيازمند اصلاح و بازسازي و 10 هزار هكتار نيز درجه سه و نيازمند جايگزيني هستند.

به گفته نامور براي اصلاح و احياي هر هكتار باغ به طور متوسط پنج ميليون تومان اعتبار لازم بوده و با اين حساب، اصلاح باغ هاي درجه دو خراسان شمالي كه 15 هزار هكتار هستند؛ نيازمند 75 ميليارد تومان است.

وي اضافه كرد: همچنين جايگزيني هر هكتار باغ نيازمند هشت ميليون تومان اعتبار است و براي جايگزيني باغ هاي درجه سه استان كه معادل 10 هزار هكتار برآورد شده اند نيز در مجموع نياز به 80 ميليارد تومان اعتبار است.

اين مسئول توسعه، اصلاح و جايگزيني باغ ها را يكي از برنامه هاي سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي عنوان و اظهار كرد: ايجاد باغ هاي جديد به عنوان باغ هاي درجه يك، اصلاح و احيا در باغ هاي درجه دو و بازگرداندن آنها به چرخه توليد و جايگزيني در باغ هاي فرسوده در دستور كار اين سازمان قرار دارد.

به گفته وي با اصلاح و بازسازي باغ هاي درجه دو، اين باغ ها به چرخه توليد باز مي گردند اما در باغ هاي درجه سه، هزينه براي احيا و بازسازي مقرون به صرفه نيست و در اين باغ ها بايد عمليات جايگزيني انجام شود.

نامور تصريح كرد: اگر در باغ هاي درجه دو استان، عمليات اصلاح به روش كارشناسي و درست انجام شود عملكرد آنها تا 50 درصد افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اعطاي تسهيلات به باغ داران به منظور اصلاح و يا جايگزيني باغ هاي اين استان، عنوان كرد: سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي تسهيلات مناسبي را براي اصلاح و جايگزيني باغ هاي درجه دو و فرسوده استان در نظر گرفته است اما به دليل آنكه غالب باغبان هاي استان خرده مالك و از اقشار ضعيف جامعه هستند؛ آنها توان تامين وثيقه مورد نياز بانك و دريافت تسهيلات براي اجراي عمليات بازسازي و اصلاح و يا جايگزيني در باغ هاي خود را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی 40 هزار هکتار باغ درجه يك، دو و سه وجود دارد که از این سطح سالانه 210 هزار تن محصول شامل 28 نوع میوه باغی برداشت می‌شود.