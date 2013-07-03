۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

انتقاد معاون اردوغان از رسانه ها/ علیه یهودی ها سخنی نگفته ام

انتقاد معاون اردوغان از رسانه ها/ علیه یهودی ها سخنی نگفته ام

معاون نخست وزیر ترکیه با تکذیب اخبار روز گذشته رسانه های صهیونیستی مبنی بر بیان سخنان ضدیهودی، تاکید کرد روی سخنش با یهودیان نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، معاون نخست وزیر ترکیه انتشار سخنان منتسب به خود در رسانه ها مبنی بر دست داشتن یهودی ها در اعتراضات ترکیه را تکذیب کرد.

"بشیر آتالای" با بیان اینکه سخنانش از سوی رسانه ها تحریف شده است گفت: من هیچ سخنی علیه یهودی ها ایراد نکرده ام، بلکه روی سخن من با حامیان پشت پرده و کمپانی های رسانه ای خارجی است که به بزرگنمایی حوادث ترکیه پرداختند.

وی تاکید کرد کلمه ای به زبان نیاورده که باعث ناراحتی یهودیان شود. روز گذشته هاآرتض گزارش داد معاون اردوغان رسانه های وابسته به یهودیان را در پس اعتراضات یک ماه اخیر ترکیه دانسته است.

