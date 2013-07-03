علل سکوت آمریکا در برابر نقض دموکراسی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی "کریسشین ساینس مانیتور" در مطلبی به تشریح علل چشم پوشی آمریکا به مسئله نقض اصول دموکراسی در کشور ترکیه پرداخت.

دراین مطلب با اشاره به اظهارات روز قبل "فرانسیس ریکسیاردو" سفیر آمریکا در ترکیه در ازمیر ترکیه مبنی بر حمایت آمریکا از دموکراسی ترکیه و چشم پوشی او به برخورد خشن پلیس ترکیه با معترضان سیاست های "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور می نویسد ک دولت اوباما خیلی وقت است که نگران اقدامات نخست وزیر ترکیه و روش های اقتدارگرایانه روز افزون او است اما با اینجال دموکراسی ترکیه را تائید می کند.

نویسنده در ادامه علت اعلام حمایت از دموکراسی ترکیه توسط سفیر آمریکا را اقدامی احتیاطی از سوی وی می داند.

در این مطلب علت چشم پوشی دولت اوباما بر روی اقدامات اقتدارگرایانه رجب طیب اردوغان اینگونه بیان شده است: اوباما از او حمایت می کند چونکه معتقد است که مهربان بودن با او موجب خواهد شد تا ترکیه با سیاست های خاورمیانه ای آمریکا در منطقه در راستای خاورمیانه بزرگ همراهی کند.

نویسنده این اقدام دولت آمریکا را نشانه دیگری از این می داند که دولت آمریکا در سیاست خارجی اش واقع بینی را بر ایده آل گرایی ترجیح می دهد.

گفتنی است در طول یکماه گذشته شهرهای مختلف ترکیه شاهد تظاهرات های ضد دولتی بود که با برخورد خشن پلیس ترکیه مواجه شد.