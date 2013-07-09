به گزارش خبرگزاری مهر، گومز که روز چهارشنبه 28 ساله می‌شود با امضای قراردادی که مبلغ آن فاش نشده به فیورنتینا با هدایت "وینچنزو مونته‌لا" پیوسته است. پیش از وی، "ماسیمو آمبروسینی"، "خواکیم" از مالاگا و "اولکساندر یاکوونکو"ی اوکراینی به تیم فلورانسی پیوسته‌اند.

گومز در 172 بازی که برای بایرن به میدان رفت 112 گل به ثمر رساند. وی در سال 2009 با انعقاد قراردای به ارزش 30 میلیون یورو از اشتوتگارت به بایرن مونیخ پیوست.

مهاجم پیشین بایرن مونیخ در گفتگو با سایت یوفا اظهار داشت: دوران حضور من در یکی از بهترین باشگاه‌های جهان به سر آمده و چهار سالی که آنجا بودم عالی سپری شد. می‌خواهم از همه تشکر کنم - از کادر مدیریتی باشگاه، از بازیکنان و از هواداران. اکنون فصل جدیدی از فوتبال برای من گشوده شده و برای پوشیدن پیراهن فیورنتینا بی‌تابی می‌کنم تا ماجراجویی جدیدم را آغاز کنم.