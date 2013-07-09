به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم 31 ساله بارسا با انعقاد قراردادی به ارزش 4/4 میلیون پوند به آتلتیکومادرید خواهد پیوست. ویا از سال 2010 که به بارسلونا پیوسته در 119 بازی 48 گل برای این تیم به ثمر رسانده است. با حضور نیمار در بارسا این بازیکن در فهرست فروش آبی و اناری‌پوشان قرار گرفت.

بر پایه گزارش رسانه‎های اسپانیایی، باشگاه لیگ برتری تاتنهام هم علاقه زیادی به جذب این بازیکن داشت.

در بیانیه‌ای که بر روی سایت باشگاه بارسلونا منتشر شده، آمده است: دو باشگاه بارسا و آتلتیکومادرید در کلیات برای انتقال داوید ویا با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.