سرهنگ علیرضا محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندی قبل ماموران پلیس امنیت تهران متوجه شدند یکی از جاعلان و باجگیران معروف که سال 88 با جعل سند از زندان فرار کرده بود،در اطراف تهران اقدام به فعالیت های مجرمانه می کند. در تحقیقات تخصصی ماموران مشخص شد کاظم که یکی از شرخران و باجگیران سال 88 به حکم دادگاه به 12 ماه حبس و 2 سال محرومیت از گرفتن دسته چک محکوم شده است. اماپس از انتقال به زندان با جعل سند یک خانه مسکونی آزاد و متواری می شود.

وی ادامه داد: این متهم که پس از فرار در یکی از رستون های بین راهی در کرج مخفی شده بود دست به اقدامات مجرمانه می زد. تااینکه پانزدهم تیر با اقدام به موقع ماموران پلیس امنیت شناسایی و دستگیر شد.

به گفته رئیس پلیس امنیت، متهم در تحقیقات به ارتکاب اعمال مجرمانه و جعل سند اعتراف کرد.