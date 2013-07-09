به گزارش خبرنگار مهر، ماموران کلانتری 129 جامی از چندی قبل در جریان سرقت های زن و مرد جوانی در محدوده خیابان حافظ و میدان حسن آباد قرار گرفتند.

بررسی های ماموران نشان می داد زن و مرد جوان با یک دستگاه موتورسیکلت در این محدوده پرسه زده و با تهدید چاقو اقدام به زورگیری از عابران بخصوص زنان می کنند.

در ادامه مشخصات متهمان در اختیار گشتی های پلیس قرار گرفت تا اینکه روز گذشته ماموران متهمان را سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت بدون پلاک شناسایی و به تعقیب آنها پرداختند. سارقان با حرکات مارپیچ قصد فرار دست ماموران را داشتند که در چهارراه استانبول با یک زن که در حال عبور از خیابان بود، تصادف کرده و با کمک اهالی دستگیر شدند.

در جریان تحقیقات مشخص شد متهمان به نام های سینا و الناز از مجرمان سابقه دار هستند که چندین بار به اتهام سرقت مغازه و سرقت به عنف دستگیر و روانه زندان شده بودند.

سرهنگ ایرج بهادری رئیس کلانتری 129 جامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون بیش از 10 شاکی با مراجعه به کلانتری متهمان را شناسایی و اقدام به طرح شکایت کرده اند.

وی افزود: تحقیقات پلیسی در این رابطه از سوی ماموران کلانتری ادامه دارد.