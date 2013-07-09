به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی‌زاده عصر سه شنبه در بازدید از طرح های گردشگری اردبیل اضافه کرد: از این تعداد بیش از سه هزار و 500 هنرمند و صنعتگر استان زیرپوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی در استان اردبیل 90 هزار شاغل در 50 هزار کارگاه فعال هستند، ادامه داد: مهمترین رشته‌های فعالیتی این تعداد فرش، بافته‌های داری، گلیم، جاجیم، ورنی، سفالگری، منبت، معرق، صنایع فلزی و چوب و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به اهمیت صنایع دستی در توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد که هم اکنون بالغ بر 30 درصد صادرات غیرنفتی استان اردبیل مربوط به صنایع دستی است که رقم قابل توجهی می باشد.

وی همچنین با اشاره به اجرای 50 پروژه بزرگ در سایت‌های گردشگری استان با رقم سرمایه‌گذاری هزار و 270 میلیون تومان تصریح کرد: ظرفیت اشتغالزایی این بخش بیش از 50 هزار نفر است.

نقی‌زاده حفاظت از میراث معنوی و احیای آنها را با تملک خانه‌های تاریخی، حمام‌ها، کاروانسراها و بسیاری از فضاهای تاریخی یادآور شد و بیان داشت: مرمت بقعه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی، شیخ حیدر، قلعه اولتان و حمام نصر خلخال از جمله اقدامات اساسی در این حوزه بوده است.

وی به اقدامات شاخص در حوزه گردشگری براساس دو محور اصلی در توسعه این بخش اشاره کرد و متذکر شد: در استان اردبیل 37 منطقه نمونه گردشگری و 30 روستای هدف گردشگری وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به وجود دو هزار اثر تاریخی و فرهنگی در سطح استان اردبیل، از ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات یارانه‌دار به سرمایه‌گذاران خبر داد.