قرعه سخت تکواندوکاران ایران در جام بیست و یکم

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان درحالی از صبح فردا دوشنبه با حضور 872 تکواندوکار از134 کشور در سالن "اکس پوزییتو" شهر "پائوبلا" در مکزیک آغاز می‌شود که آئین قرعه‌کشی این مسابقات از ساعت 14 روز شنبه به وقت محلی با حضور مربیان و سرپرستان تیم‌های شرکت کننده انجام و طی آن نمایندگان کشورمان رقبای خود را شناختند.

در زمان قرعه‌کشی مسابقات تیم ملی ایران تمرین داشت، به همین دلیل حسن ذوالقدر و زهرا سروی در جلسه قرعه‌کشی شرکت کردند. در پایان قرعه کشی هم مشخص شد اکثر تکواندوکاران کشورمان باید با اصلی‌‎ترین رقبای خود در همان دورهای ابتدایی پیکار کنند.

بر اساس این قرعه‌کشی در وزن 54- کیلوگرم احسان نقیب‌زاده دور نخست به مصاف "پدور آنکو" از پرو می‌رود و در صورت برتری باید با "رودریگوئز" سید چهار این وزن از مکزیک پیکار کند. نقیب‌زاده در صورت برتری در این دو مبارزه، باید به مصاف برنده پیکار تکواندوکاران فرانسه و قزاقستان برود.

هادی مستعان در وزن 58- کیلوگرم در اولین دیدار "ابراگیموف" از آذربایجان را پیش رو دارد و سپس با برنده مبارزه مراکش و صربستان پیکار می‌کند. در گروه مستعان نفرات سرشناسی چون "روی برگانکا" نایب قهرمان دوره قبل از مکزیک که در این دوره سید سه است و "دامیان ویلا" از مکزیک با سید 5 حضور دارند.

نماینده وزن سوم ایران در نخستین دیدار باید با "فیلیپه انجو" از برزیل مبارزه کند. محمد خمسه در وزن 63- کیلوگرم در صورت پیروزی در این دیدار باید به مصاف برنده پیکار ونزوئلا و هلند برود. "رافیک ظهوری" نماینده هلندی‌ها با 30 سال سن 5 دوره حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و یک برنز این مسابقات را در کارنامه دارد. خمسه در صورت رسیدن به دور سوم با "لی دائه هون" قهرمان دوره قبل و دارنده مدال نقره المپیک از کره‌جنوبی روبرو خواهد شد.

بهنام اسبقی در وزن پنجم دور نخست "استفان موندونگا" از گابن را پیش رو دارد و در صورت برتری باید با "آنگل مورا" سید 18 این مسابقات از کوبا پیکار کند.

اما سرگروه تیم ملی تکواندو ایران در وزن 74- کیلوگرم در دور نخست "کارولوس سالاس" از کاستاریکا را پیش رو دارد. مسعود حجی‌زواره دور دوم به مصاف برنده پیکار ازبکستان و نیجر می‌رود. "دیمیتری کیم" ازبکی با سید هفت مهمترین رقیب او در مرحله دوم خواهد بود. یکی از تکواندوکاران قبرس و فرانسه نیز دور سوم حریف حجی‌زواره خواهند بود.

امید عمیدی در وزن ششم (80- کیلوگرم) در دور نخست "جین چو یو" از کره‌جنوبی را پیش رو دارد و در صورت برتری به دیدار "نیکولاس تزلوس" از یونان خواهد رفت. در وزن 87- کیلوگرم هم مهدی خدابخش دور نخست باید با "شین بانگ" از کره‌جنوبی مبارزه کند و در صورت برتری به دیدار "جیسون نویل" سید یک این وزن از آمریکا برود.

سجاد مردانی هم در وزن هشتم (87+ کیلوگرم) دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار برنده اکراین و ازبکستان خواهد رفت. مردانی در صورت رسیدن به دور سوم باید یکی از تکواندوکاران کره‌جنوبی یا کانادا پیکار کند.

بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمان جهان از فردا دوشنبه 24 تیرماه در سالن "اکس پوزییتو" شهر "پائوبلا" مکزیک آغاز می‌شود.