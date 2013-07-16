حجت الاسلام رضا رويت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن كريم، سخنرانی مذهبی، ویژه برنامه های مختلف و... از جمله برنامه‌های روزانه آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد یزد در ايام ماه مبارك رمضان است که از هنگام نماز صبح آغاز و تا بعد از نماز مغرب و عشاء ادامه خواهد یافت.

وي افزود: هر روز پس از اقامه نماز صبح، دعای مخصوص آن روز و دعای عهد قرائت می‌شود، همچنین از ساعت 18:30 قرائت قرآن در حرم مطهر انجام می شود.

رويت عنوان كرد: یکی دیگر از ویژه برنامه های شاخص آستان مقدس در این ایام، ویژه برنامه آیات آسمانی است که به تلاوت جزء خوانی قرآن كريم توسط قاریان مطرح استانی و كشوری اختصاص دارد.

وي يادآور شد: برگزاری سخنرانی مذهبی با موضوع شرح و تفسیر آياتی از قرآن كريم با حضور سخنرانان مذهبی از ساعت ١٨:30 و قرائت دعا ساعت ١٩:١۵ الی ١٩:٤۵ بخش دیگری از ویژه برنا مه های آستان مقدس در ايام ماه مبارك رمضان است.

رويت ادامه داد: علاوه بر برنامه‌های ذکر شده، طبق روال سایر ماه ها، مراسم قرائت دعای كميل پنج‌شنبه شب‌ها ساعت ٢١ و دعای ندبه صبح های جمعه ساعت 7:30 در حرم مطهر برگزار می‌شود.

وي از تمامي روزه داران و ارادتمندان به اهل بيت عصمت و طهارت (ع) دعوت كرد تا در برنامه هاي آستان مقدس امامزاده سيد جعفر (ع) واقع در بلوار جمهوري شركت كنند.