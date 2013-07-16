معتادين 12 درصد دستگيري ها را در كرمان تشكيل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر فرشيد پيش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرمايشات امام راحل( ره) اظهار داشت: تامين امنيت كشور از بزرگترين كارهاي ارزشمندي است كه همه افراد جامعه به آن مكلف هستيم.

سرهنگ فرشيد با اشاره به اينكه امنيت در جامعه ما يك پديده اجتماعي است، بيان داشت: بحث آگاه سازي و اطلاع رساني بسيار در هوشياري مردم موثر است.

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري افزود: مهمترين وظيفه نيروي انتظامي حفظ امنيت است.

اين مسئول انتظامي با اشاره به اينكه هوشياري مردم در حفظ و نگهداري اموال از اقدامات پليسي موثرتر است، تصريح كرد: بايد مطالب را طوري بيان كنيم كه براي ساير دستگاه ها مسئول سازي شود.

رئيس پليس پيشگيري فرماندهي انتظامي استان كرمان با اشاره به اينكه كشور ما جزء امنترين كشورها است، ابراز داشت: در بعضي از مناطق امنيت نيست ولي احساس امنيت وجود دارد.

فرشيد گفت: برخي از سرقت ها، سرقت هاي مهم و برخي ديگر سرقت هاي عادي و خرد به شمار مي آيند.

افزایش 81 درصدی سرقت در کرمان

وي با اشاره به اينكه در سه ماهه سال جاري 57 درصد از سرقت ها ، سرقت هاي خرد و عادي را تشكيل داده است، اذعان داشت: سرقت هاي خرد از جمله سرقت قطعات خودرو، سرقت كش رو زني به شمار مي آيد كه 81 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

اين مسئول انتظامي با اشاره به اينكه بيشترين سرقت ها در استان كرمان در شهر كرمان انجام مي شود، افزود: برخي از افراد حاضر نيستند از پاركينگ هاي عمومي استفاده كنند و استفاده از پاركينگ هاي عمومي يكي از بهترين راههاي كاهش سرقت است.

رئيس پليس پيشگيري فرماندهي نيروي انتظامي استان كرمان تصريح كرد: در سه ماهه سال جاري 12 درصد دستگيري هاي پليس پيشگري افراد معتاد بوده اند عليرغم اينكه اردوگاه هايي شكل گرفته و معتادين خياباني را به اردوگاه ها منتقل مي كنيم.

