تحویل ساختمان خانه سینما به خانه اصناف قانونی است/48 ساعت وقت داریم به همگرایی برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان سینمایی عصر امروز درباره حاشیه‌های پیش آمده درباره خانه سینما و پلمپ شبانه ساختمان آن با اهالی رسانه برگزاری کرد.

وی در این نشست ضمن اظهار تاسف از تجمع جمعی از سینماگران مقابل ساختمان خانه سینما گفت: دوست داشتم آخرین نشست مطبوعاتی‌ام درباره عملکرد سازمان سینمایی باشد نه بحث و بررسی درباره جوسازی‌های بوجود آمده صبح امروز در مقابل ساختمان خانه سینما.

وی افزود: از همین رو معتقدم 48 ساعت آینده فرصت خوبی است تا همه اهالی سینما با مذاکره به تعامل و همگرایی و همدلی با یکدیگر برسند تا سینمای ایران زیر یک چتر واحد نفس بکشد.

شمقدری با اشاره به شرایطی که باعث بوجود آوردن تجمع صبح امروز مقابل ساختمان خانه سینما شد، گفت: مسئله اول که منجر به ایجاد چنین تجمعی شد انحلال و تعطیلی دائمی خانه سینما بود. این کش و قوس ادامه داشت تا بحث به تدوین اساسنامه خانه سینما توسط هیات 7 نفره رسد. آنجا هیچ بحثی نداشتیم تا اینکه به مرحله سوم رسیدیم که جلسه‌ای در تاریخ 13 تیر با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و هیات 7 نفره بازنویسی اساسنامه خانه سینما تشکیل شد. طی این جلسه توافق هایی بین دو طرف به امضا رسید و اما مرحله چهارم این بود که در تاریخ 19 تیرماه انتخابات هیات مدیره خانه اصناف سینمای ایران برگزار شد.

رئیس سازمان سینمایی همچنین در توضیح مراحل عنوان شده گفت: درباره مرحله اول یعنی انحلال و تعطیلی دائمی خانه سینما باید بگویم این اقدام طبق ضوابط و مقررات قانونی اتفاق افتاد و رای به تعطیلی دائم خانه سینما داده شد که تا همین لحظه هم به قوت خود باقی است به این معنا که تشکیلاتی به نام خانه سینما نداریم.

وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم یعنی تدوین اساسنامه خانه سینما توسط هیات 7 نفره ناظر به این امر بود که اساسنامه مورد بررسی و تدوین مجدد قرار گرفت که بعد از تدوین این اساسنامه در جلسه ای که با حضور محمود احمدی نژاد داشتیم قرار شد گروهی به نام هیات بازگشایی خانه سینما تشکیل دهیم که این توافق صورت گرفت و به نظر و تصویب شخص رئیس جمهور رسید اما دوستان خانه سینما با عملکرد خود پس از این جلسه جایگاه هیات بازگشایی خانه سینما را زیر سئوال بردند.

رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد: نتیجه این شد که هیات بازگشایی خانه سینما به یک تفاهم 8 بندی رسیدند و قرار شد از یک طرف فرهاد توحیدی به عنوان نماینده صنف خانه سینما و از طریق دیگر محسن علی اکبری از سوی سازمان سینمایی حضور داشته باشند که این تفاهم نامه 8 بندی امضا نشد.

وی افزود: در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور داشتیم کلیه مباحث مطرح و طی یک جلسه 5 ساعته شرط و شروط‌ها گذاشته و قرار شد همگی آن را بپذیریم که این شرط و شروط ها همان نامه 8 بندی من خطاب به هیات مدیره خانه سینما بود که روز شنبه 15 تیرماه ابلاغ شد ولی متاسفانه ظرف 48 ساعت هیات مدیره سابق خانه سینما برخلاف تفاهم های شکل گرفته عمل کردند. این در حالی بود که قرار بود نظر احمدی نژاد فصل الخطاب این ماجرا باشد.

شمقدری تصریح کرد: زمانی که متوجه شدم هیات مدیره سابق خانه سینما بر اساس این تفاهم نامه ها عمل نمی کنند نامه ای در تاریخ 17 تیرماه به احمدی نژاد نوشتم و در این نامه متذکر شدم که هیچ یک از اعضای هیات مدیره سابق به تفاهم‌نامه 8 بندی قائل نبوده و در نهایت پس از نوشتن این نامه مجمع عمومی خانه اصناف سینمای ایران در تاریخ 19 تیرماه برگزار شد که نتیجه این جلسه انتخاب هیات مدیره و رئیس هیات مدیره خانه اصناف سینمای ایران شد.

جواد شمقدری در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که تحویل ساختمان خانه سینما به خانه اصناف سینمای ایران قانونی است، گفت: طبق مستندات موجود این حق در اختیار وزیر ارشاد است که ساختمان خانه سینمای منحل شده را در اختیار خانه اصناف سینمای ایران قرار دهد. به همین دلیل دیروز درب خانه سینما را باز کردند و اموال به هیات سه نفره یا همان هیات نظارت تحویل داده شد تا در اولین فرصت به هیات مدیره رسمی خانه اصناف سینمای ایران تحویل داده شود و قرار بود امروز صبح این اتفاق بیفتد. در طول این مدت برای اینکه کسی وارد خانه سینما نشود برگه پلمپ به در ورودی ساختمان این نهاد صنفی زده می شود تا کسی ورود غیر قانونی به ساختمان نداشته باشد که این پلمپ منجر به تجمع تعدادی از سینماگران شد.

وی گفت: گستره تجمع به جایی رسید که پای سردار احمدی مقدم هم به ماجرا کشیده شد و بعد از آن منتظرالمهدی را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.

در شان هنرمندان نیست به کف خیابان بیایند

شمقدری گفت: اما فکر کردیم شان هنرمندان این نیست که با پرخاشگری در کف خیابان با یکدیگر به گفتگو بنشینند و خلاصه با صحبت با منتظرالمهدی قرار بر این شد که دوستان سینمایی که جلوی ساختمان سینما تجمع کردند متفرق بشوند و در چند روز آینده اعضای هیات مدیره خانه اصناف سینمای ایران در جای خود مستقر خواهند شد.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: از طرفی دیگر دوستان در خانه سینما ظرف 48 ساعت آینده می توانند با هیات مدیره جدید وارد گفتگو شوند و به یک توافق نهایی برسند. در واقع سعی مان بر این است که شرایط به سمتی پیش رود که به شکل منطقی به نتیجه معقول در این زمینه بازگشایی خانه سینمایی برسیم.

جواد شمقدری در بخش دوم این نشست در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری رای به انحلال خانه سینما نداده است، گفت: دیوان عدالت اداری موضوع انحلال را دوباره مورد بررسی قرار داده و احکام آن وجود دارد که رای به انحلال دائم خانه سینما داده است و این حکم همچنان به قوت خود باقی است اما ما چون نمی خواستیم کسی دلخور شود و همچنین قصد استفاده از همه حقوق قانونی خود را نداشتیم، در تمام مکاتبات و مصاحبه های خود عنوان هیات مدیره خانه سینما را بر قوت خود باقی گذاشتیم.

وی افزود: هیات مدیره خانه سینما به تعهدات خود در قبال نامه 8 بندی من عمل نکرده است و متاسفانه شاهد بودیم که در تجمع امروز اتفاقات عجیبی رخ داد حتی شنیدم که یکی از کارگردان‌ها برگه پلمپ خانه سینما را پاره کرده که این حرکت نه در شان هنر، نه در شان سینما و نه در شان این کارگردان سینمای ایران است.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به این مطلب که مجمع عمومی برگزار شده در تاریخ 19 تیرماه مراحل قانونی خود را طی کرده بود، گفت: مجمع عمومی که روز 19 تیرماه تشکیل شد تمام مراحل قانونی خود را طی کرده بود. طبق مواد قانون موجود برای تشکیل مجمع عمومی حتی اگر یک پنجم اعضای یک اتحادیه حضور داشته باشند می‌توان این مجمع را برگزار کرد.

مجمع 6 مرداد کاملا غیرقانونی است

شمقدری در پاسخ به این پرسش دیگری مبنی بر اینکه قرار بود مجمع عمومی خانه سینما در تاریخ 6 مرداد برگزار شود اما چه اتفاقی افتاد که پیش از این مجمع این اتفاقات برای ساختمان خانه سینما پیش آمد؟ توضیح داد: مجمع عمومی که در تاریخ 19 تیرماه برگزار شد مجمع صنوفی بود که تاکنون قانونی شده‌اند اما مجمعی که قرار است 6 مرداد برگزار شود مجمعی است که در حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به تصویب رسید. در واقع مجمع 19 تیر بر اساس نامه 8 بندی بود که مرجع آن اساسنامه اصلاحی است اما مجمع عمومی که برای 6 مرداد گذاشته اند بر اساس اساسنامه ای است که در سال 78 نوشته شده است در واقع اساسنامه ای که خانه سینما به دلیل وجود آن تعطیل شد چرا که این اساسنامه ابتدا مبنای قانونی نداشت و از اساس باطل بوده است بنابراین مجمعی که 6 مرداد برگزار می شود صد درصد غیر قانونی است.

پلمپ ساختمان خانه سینما به دستور وزیر ارشاد و توسط حراست وزارتخانه بود

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پلمپ خانه سینما از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است اضافه کرد: بعد از تعطیلی دائم خانه سینما وزارت ارشاد طبق قانون موظف است به اماکن نامه بزند و اطلاع دهد که خانه سینما تعطیل شده است که این نامه نگاری ها در گذشته انجام شد اما پلمپ ساختمان خانه سینما که دیشب اتفاق افتاد توسط حراست وزارت ارشاد بر اساس دستور مستقیم سید محمد حسینی وزیر ارشاد بود.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به این سئوال که آیا تخلفی در مجمع عمومی 19 تیر صورت نگرفته است؟ گفت: به هیچ عنوان تخلفی صورت نگرفته و این مجمع کاملا به صورت قانونی انتخابات خود را برگزار کرد و به اعتقاد من تجمع امروز صبح مقابل خانه سینما غیرقانونی بود.

شمقدری در پاسخ به این سئوال که این دو دستگی بین اهالی سینما تا کجا ادامه دارد، بیان کرد: این نقد به اهالی سینما وارد است. من هم مانند بسیاری از کارشناسان معتقد به همگرایی هستم. وقتی می گویم خانه سینما، یک مفهوم واحد از حضور همه اهالی سینما در ذهن شکل می گیرد به همین دلیل همه ما موظفیم به چارچوب قوانین برگردیم و این راه درست نیست که با فضاسازی و جوسازی های بسیار جریان را به سمت دلخواه هدایت بکنیم.

وی افزود: البته نقدها و اشکالاتی نیز به من وارد است و من خوشحالم در این مرحله از زمان بحث ساماندهی خانه سینما مطرح شده است؛ چراکه قطعا همه می دانند که به طور طبیعی من تا یک ماه و نیم دیگر اینجا نیستم و مجری قانون شخص دیگری است بنابراین منافع شخصی و یا گروهی در کار نیست. تمام همت ما این است که در فرایند قانونی عمل کرد البته ممکن است خطا هم داشته باشیم.

شمقدری در ادامه در پاسخ به اینکه چه صنوفی در مجمع عمومی خانه اصناف سینمای ایران حضور داشتند؟ عنوان کرد: از 14 صنفی که در این رای‌گیری حضور داشتند دو صنف از قبل قانونی شده بوده بودند و 12 صنف امسال آمدند و قانونی شدند و نکته قابل توجه این است که صنوف دیگری نیز در حال قانونی شدن هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور طی نامه ای خواستار تسریع بازگشایی خانه سینما شده بود، گفت: به دلیل دستور مستقیمی که رئیس جمهور مبنی بر بازگشایی خانه سینما به من داده بود، ما هم تصمیم گرفتیم که در کوتاه‌ترین مدت خانه سینما را باز کنیم. در جلسه ای که با محمود احمدی نژاد داشتیم توافقنامه 8 بندی ابلاغ شد اما متاسفانه دوستان در خانه سینما در چارچوب این نامه 8 بندی عمل نکردند و این تخلف است.

هنوز 48 ساعت وقت داریم زیر یک چتر واحد قرار گیریم

شمقدری با اشاره به 72 ساعت زمانی که برای حضور صنوف برای قانونی شدن گذاشته بودند، گفت: پس از اینکه دوستان در خانه سینما به نامه 8 بندی عمل نکردند وارد عمل شدیم و 72 ساعت وقت تعیین کردیم تا صنوف بیایند و مراحل قانونی شدن را طی کنند. حتی پذیرفتیم برای تسریع کار فقط مدارک تحویل داده شود در واقع طی کردن مراحل قانونی را به نوعی نادیده گرفتیم چراکه دستور شخص رئیس‌جمهور در این میان بود ولی متاسفانه دوستان ما در خانه سینما از این فرصت طلایی استفاده نکردند و در مسیری رفتند که مشکلات جدیدی برای خانه سینما بوجود آمد.

رئیس سازمان سینمایی در پایان بیان کرد: هنوز زمان را از دست نداده‌ایم و 48 ساعت فرصت باقی است تا به همگرایی، همدلی زیر یک چتر واحد به نام خانه سینما برسیم.