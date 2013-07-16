حل مشکل را تا دیر نشده عاقلانه تدبیر کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه چنین آمده است:
شب گذشته مورخ 24 تیرماه سال 92 حوالی نیمهشب، هیات مدیره خانه سینما (جامعه اصناف سینمای ایران) مطلع شد افراد ناشناسی با شکستن قفل در خانه سینما، در کوچه سمنان وارد خانه سینما شدهاند. بلافاصله اعضای هیاتمدیره و وکیل خانه سینما در محل حاضر شدند و مشاهده کردند افرادی در حال خارج کردن اجناس، اموال و مدارکی از خانه سینما هستند. نگرانی هیات مدیره نسبت به این ورود شبانه از این لحاظ بیشتر گردید که بیم آن میرفت اسناد و مدارکی که هیچ ارتباطی به خانه سینما ندارد جهت پرونده سازی در این خانه تعبیه شده باشد، چون علیرغم توضیحات وکیل و هیئت مدیره افراد فوق کماکان از ورود هیئت مدیره قانونی به خانه سینما جلوگیری کردند و ما تا این لحظه نمیدانیم و مطلع نیستیم در آن چند ساعت در خانه سینما چه گذشته است.
هیات مدیره و آحاد سینمای ایران، از مسئولین دلسوز جمهوری اسلامی و مقامات ذیربط قضایی امنیتی و انتظامی میخواهد شهادت دهند، در کشوری که از صدر تا ذیل آن سخن از رعایت قانون میگویند چه ضرورت و یا چه توجیهی وجود داشته که در نیمه شب و خارج از وقت اداری، عدهای به نام حراست ارشاد به درون خانه سینما بریزند و در اقدامی غیر معقول و غیر قانونی و حتی خلاف عرف رویههای انتظامی و قضایی به چنین عملی مبادرت کنند.
اهالی سینمای ایران بیم آن دارند در شرایط شاداب کنونی و در آستانه تغییر دولت، کسانی با به تشنج کشیدن فضای اجتماعی، موجب گلآلود کردن آب شده و برای اتاقهای فکر در داخل و یا خارج از کشور خوراک فراهم کنند. لذا هشدار میدهیم تا دیر نشده و این بحران چندساله به وضعیت بدتری نرسیده حل مشکل را عاقلانه تدبیر کنند و با تمسک به قانون از این همه اجحافی که به اهالی سینما میشود جلوگیری فرمایند.
رونوشت این نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری اسلامی ایران، ریاست قوه قضاییه، ریاست قوه مقننه، وزیر اطلاعات و فرماندهی نیروی انتظامی ارسال شده است.
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