به گزارش خبرنگار مهر، شمقدری رئیس سازمان سینمایی در ادامه نشست خود با اهالی رسانه در پاسخ به پرسشی درباره صحبت شیخان معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهوری که در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته است که وزیر ارشاد و شمقدری باید درباره دستور صریح رئیس‌جمهوری برای بازگشایی خانه سینما پاسخگو باشند، گفت: ما نیز همین را می خواهیم و در شرایطی قرار داریم که باید بهترین تدبیر را بیندیشیم. اینکه شیخان چه گفته است به خودش مربوط است ما با دفتر رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور ارتباط مستقیم داریم.

وی افزود: من حدود 2 ساعت پیش به موسوی گزارشی از اتفاقات ارسال کردم و مطمئن باشید پس از این جلسه نیز گزارش دیگری را دوباره به وی منعکس خواهم کرد.

شمقدری درباره پرسش دیگری مبنی بر اینکه مشکل اساسی شما با هیات مدیره خانه سینما چیست؟ گفت: ما می‌خواستیم در چارچوب تفاهم‌ها مشکلات را حل کنیم اما به دلیل عدم همکاری هیات مدیره سابق خانه سینما به این مشکلات برخورد کردیم.

وی با اشاره به بند 8 نامه خود که در آن اشاره کرده بود مجمع عمومی خانه اصناف ایران فعلا برگزار نشود، توضیح داد: من در جلسه‌ای که با محمود احمدی نژاد داشتم این نامه را در 7 بند تنظیم کرده بودم که با نظر رئیس جمهوری به 8 بند تبدیل شد. محمود احمدی نژاد تاکید کرد که بهتر است مجمع عمومی 19 تیر را ملغی اعلام کنید ولی من اعلام کردم که ممکن است حق صنوف قانونی ضایع شود و آنها به تعهدات خود به این نامه عمل نکنند. رئیس جمهور هم تاکید کرد که ایرادی ندارد در نتیجه نامه در 8 بند تنظیم شد.

این مدیر سینمایی ادامه دارد: هیات مدیره سابق خانه سینما حتی دو بند از این نامه را هم عملی نکردند. هیات نظارت نیز تمام این عملکرد را گزارش کرده و مکتوب در اختیار ما است. در همین راستا نامه ای به عظیمی میرآبادی نوشتم با این مضمون که با توجه به رعایت نکردن بندهای نامه و زیر پا گذاشتن آن توسط هیات مدیره سابق خانه سینما باید بند 8 هم ملغی شود و مجمع خانه اصناف سینمای ایران برگزار شود.

شمقدری با اشاره به مشکل هیات مدیره جدید و سابق خانه سینما گفت: از نظر ما مجمع 19 تیر خانه اصناف سینمای ایران قانونی است. مشکل دو گروه از اعضای سینما هستند که با هم اختلاف نظر دارند و این اختلاف نظر هم سابقه تاریخی متعدد دارد. این جفای بزرگی است که به کل فرهنگ ایران می‌شود.

رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد: بهتر است هیات مدیره جدید و سابق با هم مذاکره و توافق کنند. ما فقط مجری قانون هستیم. مطمئن باشید هر کدام از این اعضا فرآیند قانونی را زیر پا بگذارد مقابل آنها می‌ایستیم. برخی معتقدند که من مشکل اساسی با این موضوع دارم اما بنده یک ماه دیگر نیستم. آیا این مشکلات حل می‌شود؟

وی افزود: باید طرفین گذشت کنند. ما به دلیل حضور جمعی از هنرمندان مقابل خانه سینما از هیات مدیره جدید خواستیم که به آنجا نروند. با منتظرالمهدی معاون ناجا هم صحبت کردیم و توافق شد که 48 ساعت فرصت دهیم تا مشکلات حل شود تا دوستان هم با آرامش آنجا را ترک کنند. بهتر است در این مهلت 48 ساعته همه قانون را رعایت کنند و توافقات شکل بگیرد؛ این به نفع همه سینمای ایران است.

شمقدری با اشاره به جلسه صبح روز پنجشبنه با محمود احمدی‌نژاد گفت: ما عنوان کردیم هنرمندان باید همیشه اهل گذشت باشند و رئیس‌جمهوری هم معتقد بود اولویت این است که اینگونه باشند و تعجب می‌کنم که چرا نمی‌توانند کنار هم باشند.

وی در پایان تاکید کرد: من حاضرم از انتظاراتم تا جایی که قانون اجازه می دهد بگذرم و با دوستان معترض همراهی کنم اما دوستان هم گروه دیگر را بپذیرند. شما خودتان توجه کنید یک مجمع عمومی 30 نفره به دموکراسی نزدیک تر است یا مجمع عمومی 150 نفره. وقتی جمعیت کم باشد امکان لابی‌گری پیش می آید.



