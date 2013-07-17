بازرسی از 30 هزار سيلندر گاز مايع در استان مرکزی/سكو هاي سيلندر پركني به اخذ تاييديه ايمني مکلف هستند

سید سعید میرنظامی مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور بالا بردن سطح ايمني سيلندر گاز مايع و امنيت مردم بيش از 30 عدد سيلندر گاز مايع توسط كارشناسان اداره كل استاندارد استان مورد بازديد و بازرسي قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این بازرسی ها تعداد پنج هزار شير سيلندر معدوم شد اظهارداشت: نظارت بر نحوه پر كردن سيلندرهاي گاز مايع و همچنين نظارت بر نحوه بازسازي آنها از وظايف نظارتي استاندارد مي باشدلذا كارشناسان اداره كل ضمن بازرسي مداوم از واحدها ي سيلندر پركني و نظارت بر نحوه بازسازي سيلندر هاي معيوب، اقدام مي نمايند.

میرنظامی مدنی تاكيد كرد: همه سكو هاي سيلندر پركني استان مكلف هستند براي اخذ تاييديه ايمني و گواهي استاندارد به اداره كل استاندارد استان مركزي مراجعه كنند و در صورت عدم توجه متصديان جايگاههاي سيلندر پركني به امر استانداردسازي اقدامات قانوني لازم صورت خواهد گرفت.

وی از مصرف كنندگان گاز مايع خواست در صورت مشاهده نقص در سيلندر هاي گاز مايع ، از استفاده آنها خودداري نمايند و نسبت به تحويل سيلندر هاي معيوب به متصديان اقدام و سيلندر هاي سالم تحويل گيرند.

