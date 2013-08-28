رانندگان استان مرکزی موظف به نصب كپسول آتش نشاني بر روي خودروها هستند

سيد سعيد ميرنظامي مدني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجراي اجباري استاندارد به استناد تبصره 1 ماده 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب 1371 و در اجراي مصوبه شوراي عالي استاندارد مورخ 26/3/1392 اجراي استاندارد 9190 با عنوان “ خودرو- الزامات نصب كپسول آتش نشاني “ اجباري اعلام شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از طرح بازرسي از محل عرضه فلزات گرانبهادر استان مركزي خبر داد و تصریح کرد: در راستاي نظارت بر مراكز عرضه مصنوعات گرانبها در سطح استان بازرسي از مراكز عرضه طلا با همكاري اتحاديه طلافروشان آغاز گرديد.

طلاهاي موجود در مراكز عرضه مورد بازرسي می گیرد

ميرنظامي مدني ادامه داد: در اين بازرسي ها طلاهاي موجود در مراكز عرضه مورد بازرسي قرار گرفته و در صورت نداشتن استاندارد ، كد رهگيري و همچنين قاچاق و يا تقلبي بودن، نسبت به قيچي كردن آنها اقدام مي گردد.در اين بازرسي ها سكه هاي پارسيان تقلبي نيزقيچي مي گردند.

وی افزود: در صورت مشاهده نداشتن نشان استاندارد ، انگ و كد رهگيري ، در مرحله اول به فروشنده تذكر كتبي ارائه مي شود و فروشندگان متعهد مي شوند نسبت به عودت طلاهاي بدون شرايط لازم ظرف مدت معين اقدام نمايند.

واحد هاي صنفي شایسته، موفق به دريافت برچسب استاندارد مي شوند

مدير كل استاندارد استان مركزي افزود: واحد هاي صنفي كه همكاري شايسته اي با بازرسان استاندارد اشته باشند موفق به دريافت برچسب استاندارد مي شوند كه نصب اين برچسب در معرض ديد خريداران الزامي مي باشد.

وي با توجه به اهميت مصنوعات گرانبها به عنوان كالاي سرمايه اي در جامعه ، نظارت بر فروش و عيار اين مصنوعات را جزء نيازهاي اساسي جامعه دانست.

میرنظامی در انتها اعلام داشت: خريد و فروش طلاي فاقد نشان استاندارد ملي ايران قاچاق محسوب مي گردد و اين طلا ها ممكن است از لحاظ عيار نادرست باشند و اين هشداري است به فروشندگان اين مصنوعات ، چرا كه در صورت عدم توجه به موارد فوق الذكر علاوه بر توقيف محصولات غير استاندارد، پرونده متخلفين به مراجع قانوني ارجاع مي گردد.