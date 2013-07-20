7 هزار تن هلو و شليل در خراسان شمالي تولید شد

حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال زارعي جاري از سطح هزار و 600 هکتار از باغ های بارور هلو، شلیل و شفتالو در خراسان شمالي، حدود هفت هزار تن میوه برداشت شد.

وی با يادآوري اينكه در سال گذشته از سطح هزار و 450 هکتار از باغ های بارور هلو و شلیل این استان، هشت هزار و 100 تن میوه برداشت شده بود، اظهار داشت: در سال زراعي جاري ميزان توليد اين محصولات در خراسان شمالي به نسبت سال پيش 12 درصد كاهش را نشان مي دهد.

نامور علت اين كاهش توليد را کاهش دما و سرمازدگی بهاره اعلام کرد و گفت: با وجود اينكه در سال جاري سطح باغ‌های بارور این استان به نسبت سال گذشته 150 هکتار افزایش یافته بود اما به علت سرمازدگی بهاره باغ های میوه در این استان، میزان برداشت محصول به نسبت سال گذشته کاهش يافت.

وي اظهار داشت: هلو، شليل و شفتالو توليدي در خراسان شمالي علاوه بر مصرف در استان، به استان هاي شمالي، تهران و خراسان رضوي هم ارسال مي شود.

این مسئول در ادامه بیشترین میزان باغ‌های هلو و شلیل در خراسان شمالی را مربوط به شهرستان مانه و سملقان ذكر و اضافه كرد: شهرستان بجنورد در رده دوم بیشترین مساحت باغ‌های هلو و شلیل در استان قرار دارد و سایر شهرستان‌های استان نیز مساحت کمتری از باغ‌های این میوه را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی 38 هزار هکتار باغ وجود دارد که از این میزان سالانه 210 هزار تن محصول شامل 28 نوع میوه باغی برداشت می‌شود.