داماش را منحل کنیم به نفع همه است/ هیچ وقت تا این اندازه ناامید نبودم

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت باشگاه داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق گفت: ملالی نیست جز بیپولی و گرفتاری بسیار. هیچ اتفاقی در خصوص اسپانسر نیفتاده زیرا نمیتوانیم کاری انجام دهیم. نمیتوانیم تصمیم بگیریم، یعنی اختیاری برای تصمیم گیری نداریم.
وی که بسیار ناامیدانه صحبت میکرد، افزود: با مسائلی که اتفاق افتاده است، بسیار ناامیدم. امیدواری ندارم به اینکه بتوانیم کاری انجام دهیم. واقعا در شرایط بدی هستیم. کمکهای استانی که هیچ و در این شرایط نمیتوان کاری انجام داد.
مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در خصوص اینکه این شرایط باز هم در عملکرد تیم فوتبال داماش در لیگ برتر تاثیر منفی میگذارد، اظهار داشت: شرایط تیم را اصلا خوب نمیبینم. گرفتاری ما یکی دو تا نیست. وقتی تیمی بیپول است، با مشکلات شدیدی مواجه است. صددرصد این مشکلات روی عملکرد تیم تاثیر منفی میگذارد.
وی با بیان اینکه اسپانسر نمیآید زیرا دلیلی ندارد در باشگاه داماش سرمایهگذاری کند، اضافه کرد: اسپانسر بیاید چه کار کند؟ وقتی میآید دنبال منافع است اما امروز وضعیت اقتصادی اینقدر بحرانی است که اسپانسرها منافعی برای سرمایهگذاری ندارند.
عابدینی بار دیگر به این موضوع اشاره کرد که با توجه به مشکلات بوجود آمده، واقعا اختیاری برای تصمیم گیری ندارد، تاکید کرد: تا به امروز شرایطی پیش نیامده است که نتوانم تصمیم بگیرم و این مسائل من را کاملا ناامید کرده است.
وی در ادامه یادآور شد: دادگستری یک بخش کار است اما بخش دیگری در اختیار دوستان ما است که گیر بوده و نمیتوانند تصمیم گیری کنند. آقایانی که الان مسئولیت دارند، نمیتوانند تصمیم بگیرند. کارها همینطوری روی هم مانده است. متاسفانه دوستانی که مسئولیت دارند و شرکتها را اداره میکنند، نمیتوانند تصمیم مناسبی بگیرند. (البته عابدینی در مورد اینکه دوستان چه کسانی هستند، اظهار نظر نکرد)
مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در مورد اینکه در این شرایط امکان انحلال یا واگذاری تیم فوتبال داماش وجود ندارد، گفت: آره، من فکر میکنم اگر تیم را منحل کنیم به نفع همه خواهد بود.
نظر شما