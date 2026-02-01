دیدار سفرای قطر، ارمنستان و هند با معاون امور بین الملل قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، سفرای سه کشور قطر، ارمنستان و هند، یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ با «ناصر سراج»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدارها طرفین ضمن تأکید بر روابط دوستانه و اشتراکات مذهبی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی، نسبت به تداوم و تقویت روابط و به ویژه گفت‌وگوهای قضائی و حقوق بشری تأکید کردند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه در این دیدارها با اشاره به برنامه برگزاری بیست‌ویکمین نشست سال آینده رؤسای دیوان عالی کشورهای عضو و مرتبط با سازمان همکاری شانگهای در تهران، اعلام کرد: در اجلاس بیستم که در سال ۲۰۲۵ در هانگژو چین برگزار شد، رئیس قوه قضاییه به عنوان میزبان اجلاس بیست‌ویکم در تهران انتخاب گردید. در این راستا، قرار است عالی‌ترین مقامات قضایی کشورهای مذکور به دعوت رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در اجلاس یاد شده در تهران حضور یابند.

وی افزود: از جمله اهداف برگزاری نشست مذکور، ایجاد و تحکیم سازوکارهای قضایی درباره امنیّت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم، تقویت همکاری‌های قضایی بین المللی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تعمیق همکاری در مبارزه با جنایات بین المللی، تعمیق همکاری‌های عملی در حوزه امنیّت اقتصادی، مقابله با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو، گسترش فعّال بسترهای ارتباطی و همکاری در آموزش قضات، معاضدت‌های قضایی و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای قضایی بین کشورهای عضو است.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به وقایع اخیر در ایران، گفت: شما در چند هفته گذشته شاهد آثار تروریسم، خشونت‌گرایی، افراط طلبی و یکجانبه گرایی در اعتراضات ایران بودید. اعتراضات درست و به حق عده‌ای از بازاریان و شهروندان را به سمت و سویی بردند که منجر به کشته و شهادت ۳۱۱۷ نفر، تخریب و آتش زدن اماکن مختلف مانند مسجد، کلانتری، بانک، کتابخانه و فروشگاه محلی گردید. اینها نتیجه عدم تحمل کشورهای مستقل از سوی کشورهایی است که غیر از خود را قبول ندارند.

وی تأکید کرد: یکی از بسترهای مبارزه با این موارد و همچنین مقابله با یکجانبه گرایی، سازمان همکاری شانگهای است. سازمان همکاری شانگهای در کنار اجلاس قوای مجریه، دارای نشست‌های حقوقی و قضایی در سطح عالی‌ترین مقام‌های قضایی کشور از جمله رؤسای دیوان عالی و دادستان‌های کل است.

در ادامه «سعد بن عبدالله المحمود الشریف» سفیر قطر در تهران، ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در این نشست و تعامل در حوزه‌های حقوقی و قضایی، آمادگی کشورش را برای گسترش روابط در حوزه‌های مختلف اعلام کرد.

«گریگور هاکوبیان» سفیر ارمنستان در تهران و «رودرا گوراو شرسث» سفیر هند در تهران نیز در این دیدار ضمن تشکر از اطلاع رسانی کامل از رویدادهای اخیر، با تأکید بر ریشه‌دار بودن روابط دو کشور، اظهار امیدواری کردند که این روابط در آینده نزدیک هر چه بیشتر توسعه یابد.

سفرای سه کشور در ادامه از مداخلات مخرّب و مغرضانه در امور داخلی ایران، که با هدف تحریک خشونت و دامن زدن به تروریسم انجام می‌شود، ابراز تأسف کردند و شهادت شهروندان و نیروهای مدافع امنیّت کشورمان را تسلیت گفتند.

سفرای سه کشور همچنین از برگزاری بیست و یکمین اجلاس رؤسای دیوان عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای استقبال و اعلام کردند: مراتب دعوت از مقامات عالی قضایی خود را به کشورهای متبوع خود منعکس خواهند کرد.