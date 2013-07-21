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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

پوراسماعیلی:

7564 كيلو گوشت مرغ غيربهداشتي دليجان معدوم شد

7564 كيلو گوشت مرغ غيربهداشتي دليجان معدوم شد

اراک - خبرگزاری مهر: رييس شبكه دامپزشكي دليجان گفت: هفت هزار و 564 كيلوگرم گوشت مرغ غيربهداشتي دركشتارگاه دليجان معدوم شد.

یاسر پور اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: در سه ماه نخست سال جاری بیش از دو هزار و 500 کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در دلیجان شامل يك هزار و 688 كيلوگرم گوشت گاو، 731 كيلوگرم گوشت گوسفند  همچنین هفت هزارو 564 كيلوگرم گوشت مرغ غيربهداشتي دركشتارگاه دليجان معدوم شد.

وی با اشاره به يك هزار و 38 مورد بازديد از مراكز عرضه، توليد و توزيع فرآورده هاي خام دامي، اظهار کرد: در بازدیدهای انجام شده توسط بازرسان و كارشناسان شبكه دامپزشكي، دو عرضه كننده غيربهداشتي فرآورده هاي خام دامي به مراجع قضايي و تعزيرات معرفي شدند.

پور اسماعیلی بااشاره به مايه كوبي دام هاعليه بيماريهاي دامي و مشترك ميان انسان ودام ابراز داشت: در سه ماه سال جاري 55 هزار و 671 راس انواع دام سبك و سنگين عليه بيماريهاي مختلف و نيز 123 قلاده سگ گله عليه بيماري هاري واكسينه شدند.

وی در پایان افزود: در 35 موردبازديد به عمل آمده توسط بازرسان شبكه دامپزشكي دليجان ازداروخانه ها، درمانگاه ها، آزمايشگاه، مراكز مايه كوبي و شركت هاي دارويي، "شركت توليدي مواد ضد عفوني كننده" به علت توليد بدون پروانه پلمپ و به مراجع قضايي معرفي شد

کد مطلب 2101388

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