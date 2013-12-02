دستگاه اکوکاردیوگرافی دلیجان بهره برداری شد/ ضریب بالای بیماران قلبی و عروقی در شهرستان دلیجان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار استان مرکزی شامگاه یکشنبه در این مراسم گفت: نقش بی بدیل خیرین حوزه بهداشت و درمان در ارتقا سطح بهداشتی استان بر کسی پوشیده نیست.

محمدحسین مقیمی با تاکید بر ضرورت جذب خیرین در راستای پیشبرد اهداف درمانی استان گفت: خیرین همواره از پیشگامان کشور در مسیر رشد و تعالی کشور بوده اند و باید از ظرفیت های این حوزه در استان بیشتر بهره جست.

وی با بیان اینکه اعتبارات بخش دولتی پاسخگوی تمام نیازهای موجود نیست، افزود: مشارکت مردم در بخشهای مختلف درمانی، آموزشی و مسکن می تواند استان را در مسیر رشد و تعالی رهنمون سازد.

رییس بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان نیز در این مراسم گفت: دستگاه اکوکاردیوگرافی به ارزش 84 میلیون تومان توسط یک خیر محلی به بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان اهدا شده است.

دکتر بابک نامغ با بیان این که نبود یک دستگاه اکوکاردیوگرافی با توجه به حجم بیماران قلبی – عروقی مراجعه کننده به این مرکز درمانی دولتی همواره به عنوان یک مشکل اساسی مطرح بود، افزود: نبود این دستگاه باعث شده بود بیماران یا به شهرهای مجاور سفر کنند یا متحمل هزینه های بسیاری در بخش خصوصی شوند.

وی ادامه داد: با آغاز فعالیت دستگاه اکوکاردیوگرافی، تنها متخصص قلب و عروق بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان که کاردیولوژ نیز هست، کارهای اکوی تمام بیماران اورژانسی را انجام و یک روز در هفته نیز بیماران سرپایی مورد معاینه و درمان قرار می گیرند.

ضریب بالای بیماران قلبی و عروقی در شهرستان دلیجان

رئیس بیمارستان امام صادق دلیجان در ادامه با اشاره به ضریب بالای بیماران قلبی و عروقی در شهرستان دلیجان گفت: باتوجه به افزایش آلودگی های هوای شهر دلیجان طی سال گذشته بر تعداد بیماران قلبی و عروقی این شهر افزوده شده که این امر تجهیز مراکز درمانی به وسایل و امکانات درمانی پیشرفته در این بخش را ضروری می سازد.

مسئول امور عمومی بیمارستان امام صادق (ع)، نیز در این نشست به مشکلات پیش روی بیمارستان اشاره کرد و گفت: کمبود پزشک متخصص در این بیمارستان باعث شده تا از مجموع 96 تخت بستری این مرکز درمانی تنها 45 تخت فعال باشد.

سید احمد جلالی با اشاره به مراجعه بیش از 2 هزار بیمار به بیمارستان امام صادق (ع) در 6 ماهه اول سالجاری گفت: از مجموع این تعداد بیماران حدود 300 نفر بستری شدند این در حالیست که علاوه براین تعداد، 500 نفر دیگر نیز در همین مدت به خاطر موقعیت های اورژانسی و فوریت های پزشکی در بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان بستری شدند که یک پنجم این افراد را مصدومان حوادث رانندگی شامل می شود.

استاندار استان مرکزی همچنین در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان دلیجان در جمع خیرین این شهرستان در سالن فرمانداری دلیجان حاضر شد و گفت: خیرین دلیجانی همواره از پیشتازان این حوزه در در انجام امور خیریه و کارهای عام المنفعه بوده اند.

محمدحسین مقیمی افزود: حضور پررنگ خیرین دلیجانی درانجام کارهای عام المنفعه باعث شده تا این شهرستان در حوزه مشارکت های مردمی در استان بدرخشد.

گفتنی است؛ بازدید از شرکت های الیاف مصنوعی ساینا و ساویس در شهر دلیجان از دیگر برنامه های سفر استاندار مرکزی به شهرستان دلیجان بود.