دوره هاي آموزشي صنايع دستي در استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری ضمن اشاره به برگزاری دوره هاي آموزشي صنايع دستي در محل خانه صنايع دستي استان اظهار داشت: اين دوره هاي آموزشي در رشته هاي آموزش ساخت سه تار و تنبور، سنتور، طلا و جواهر، زيورآلات، گليم بافي، سفال و سراميك، تذهيب، نقاشي گل مرغ، مجسمه سازي و پيكرتراشي با استخوان، مشبك، معرق، منبت و ... برگزار مي شود.

وي هدف از برگزاري اين دوره ها را ترويج و احياي صنايع دستي و هنرهاي بومي استان، اشتغالزايي، پر كردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، ترويج و توسعه مشاغل خانگي و ايجاد اشتغال پايدار و درآمدزا عنوان كرد.

آموزش صنایع دستی به مددجویان كمیته امداد استان سمنان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به اینکه علاقمندان مي توانند براي شركت در دوره های آموزشی به خانه صنايع دستي استان مراجعه و يا با شماره 3329901 تماس برقرار كنند، گفت: مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) صنايع دستي و خانگي را فرا می گیرند.

یزدانی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همكاري بين اين اداره كل و كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان، اظهار داشت: بر اين اساس، هنرهاي دستي به مددجويان تحت حمايت كميته امداد، آموزش داده مي شوند.

وی هدف از انعقاد اين تفاهم نامه را توانمندسازي اقشار آسيب پذير و در معرض آسيب محروم و مستعد جامعه، ايجاد اشتغال پايدار و درآمدزا، دستيابي مددجويان به مهارت هاي مورد نياز بازار كار، توسعه صنايع دستي خانگي و ... عنوان كرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با بيان اينكه اجراي اين تفاهم نامه در حفظ و احياي هنرهاي سنتي و صنايع دستي نقش موثري دارد، افزود: گليم، چاپ قلمكار، معرق، منبت، سفال و سراميك از جمله رشته هاي قابل آموزش به مددجويان است.

بیش از هفت میلیون گردشگر وارد استان سمنان شدند

یزدانی همچنین با بیان اینکه از نيمه آذر سال گذشته تا كنون، هفت ميليون و 389 هزار گردشگر وارد استان سمنان شدند، اظهار داشت: بيش از 45 هزار نفر از اين تعداد در استان سمنان اقامت كردند که 412 نفر گردشگر خارجي بودند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، با بيان اينكه بيش از يك ميليون گردشگر و مسافر در اين مدت از بناهاي تاريخي و گردشگري استان بازديد كردند، افزود: 25 هزار و 830 نفر نيز از موزه هاي استان بازديد كرده اند.

وی در خاتمه گفت: براي خدمات رساني هر چه بيشتر به مسافران و گردشگران، در اين مدت حدود دو هزار مورد بازديد نظارتي از تاسيسات گردشگري استان انجام و منجر به صدور 213 مورد تذكر، 43 مورد اخطار، 49 مورد تشويق و چهار مورد تعطيلي شد.