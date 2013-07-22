محفل انس با قرآن کریم بانوان فرهنگی و دختران دانش آموز سنندجي برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مسجد جامع شهر سنندج با حضور استاد حوزه علمیه خواهران قم، قاریان ممتاز خواهر شهرستان سنندج، بانوان فرهنگی و دختران دانش آموز محفل معنوی انس با قرآن کریم برگزار شد.

هدف از برگزاری این محفل نورانی آشنای و انس هر چه بیشتر بانوان و دختران با تعالیم آسمانی و آموزه های انسان ساز قران کریم و استفاده از برکات این ماه پر برکت بهار قرآن در زندگی و به کار گیری آن در روش و سیره بانوان بود.

در ادامه این محفل نورانی که با همکاری اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان برگزار شد از پنج تن از قاریان و حافظان قرآنی حاضر در اين نشست تجلیل به عمل آمد.

استاد حوزه علمیه خواهران قم در این محفل با اشاره به تاثیر قرآن در زندگی انسان اظهار داشت: قرآن دارای برکات معنوی و ارزشمندی در جامعه اسلامی است و تاثیرات به کار گیری آموزه های قرآنی در زندگی فرد اعجاز ویژه ای دارد.

فاطمه جعفری بیان کرد: مانوس شدن با قرآن فرد را به تعالی می رساند و عمل به قرآن برای فرد مسلمان لازم است چرا که عذاب را دور می کند و تلاوت در این ماه قرآنی که ماه بهار قرآن است ارزش بیشتری را برای فرد مسلمان فراهم می کند.

وی با بیان اینکه فرد مسلمان باید عامل به تمام آیات باشد، افزود: اسلام نمایشگر وجود انسان در سیرت اوست و هر فرد براساس اعمالی که انجام می دهد به درجه رفیع در نزد پروردگار می رسد.

استاد حوزه علمیه خواهران قم در بخش دیگری از سخنانش رعایت حجاب و عفاف را لازمه حفظ جوهره پاک زن بودن دانست و گفت: هر زن مسلمان موظف به رعایت حجاب و صیانت از عفاف خود است و با پوشاندن جسم خود و مجاز بودن به نمایش گردی صورت و مچ دست بدون آرایش نه تنها خود را از عذاب الهی مصون می دارد بلکه موجبات انحراف برای نامحرمان را نیز فراهم نمی کند.

جعفری در پایان یادآور شد: بانوان فرهنگی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت هستند که علاوه بر فراگیری آموزه های دینی و قرآنی باید این داشن را نیز به دیگران منتقل کنند.

گفتنی است در ادامه چند سوره از قرآن توسط چهار قاری و حافظ قرآن با حضور مربیان و معلمان آموزش و پرورش تلاوت شد.