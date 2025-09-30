فعالان فرهنگی و قرآنی روستای سرکره تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتستان صبح سهشنبه در مراسم تجلیل از تلاشهای مردمی در عرصههای تربیتی، دینی و فرهنگی سرکره اظهار کرد: روستای سرکره با ظرفیتهای بالای انسانی، فرهنگی و ایمانی خود میتواند به الگویی موفق در عرصه فعالیتهای مردمی و قرآنی تبدیل شود.
حجتالاسلام حسن مصلح اضافه کرد: همدلی میان ارکان محلی، محوریت مسجد و توجه ویژه به نسل جوان، کلید پیشرفت فرهنگی این منطقه است.
وی همچنین بر ضرورت تداوم فعالیتهای فرهنگی و قرآنی تأکید کرد و افزود: «مسیر نورانی خدمت به قرآن و فرهنگ دینی باید با مشارکت همه ارکان جامعه ادامه یابد تا زمینهساز رشد معنوی و اجتماعی شود.»
در این آیین، روحانی مستقر روستا به خاطر نقشآفرینی در اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی و هدایت فرهنگی جوانان، دهیار و اعضای شورای اسلامی به خاطر حمایت از برنامههای قرآنی و تعامل سازنده با نهادهای مذهبی، و فرماندهان پایگاههای بسیج خواهران و برادران به خاطر برگزاری جلسات تربیتی، اردوهای فرهنگی و فعالیتهای جهادی مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین، مسئولان تشکلهای قرآنی و مذهبی روستا که با برگزاری کلاسهای آموزش قرآن، مسابقات فرهنگی و محافل انس با قرآن نقش مهمی در ارتقای سطح معنوی و دینی روستا داشتهاند، به همراه دختران خوشحجاب و فعال فرهنگی که با حضور مؤثر خود در مسجد، مدرسه و عرصههای اجتماعی، الگوی عفاف و کرامت اسلامی بودهاند، تجلیل شدند.
از برندگان مسابقه نقاشی با موضوع نماز و حجاب نیز تقدیر به عمل آمد.
در پایان این مراسم، لوحهای تقدیر و هدایایی به فعالان برگزیده اهدا شد و بر استمرار این مسیر ارزشمند تأکید گردید.
