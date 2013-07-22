برکناری مرسی کودتا نبود/ خواهان راه حل سیاسی بحران سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد عماره رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران در نشست خبری که در دفتر روزنامه ایران تشکیل شد، به سوالات خبرنگاران رسانه های مختلف ایران پاسخ داد. وی اظهار داشت: هدف من از شرکت در این نشست روشنگری درباره اتفاقات مصر است، مرحله ای که در آن قرار داریم مرحله سوم انقلاب مصر است، در مرحله نخست مردم موفق شدند حکومت نظامی را ساقط کنند، در مرحله دوم به حکومت شورای نظامی حاکم پایان داده شد. ما اکنون در مرحله سوم قرار داریم، در مرحله ای هستیم که ملت مصر آینده خود را تامین می کند و این ملت است که آینده را تامین می کند، نه یک گروه همچون اخوان المسلمین یا گروه های جپ و لیبرال.

وی با بیان این مطلب افزود: پایه و اساس این مرحله سوم این بود که یک آشتی و توافق ملی در مصر به وجود بیاید، به طوریکه همه گروه ها بتوانند در حکومت شرکت داشته باشند. در حال حاضر انگیزه و تلاش زیادی برای به وجود آوردن آشتی ملی در مصر در حال انجام است و هدف آن ایجاد آشتی ملی میان گروه های سیاسی واقعی در مصر است و نه گروه هایی که می خواهند با نظامی گری کارهای خود را پیش ببرند.

عماره خاطر نشان کرد: در همین راستا یک کمیته ملی برای جمع آوری آراء و نظرات همه گروه های مصری و به وجود آوردن یک توافق ملی ایجاد شده است تا دولت مورد دلخواه مردم و گروه های مصر تشکیل شود.

وی تصریح کرد: ریاست جمهوری موقت و دولت موقت مصر اعلام کرده است که می خواهد همه گروه‌ها در دولت مشارکت داشته باشند ما دنبال این نیستیم گروهی از جامعه حذف شود، بلکه خواهان دولتی با مشارکت تمامی گروه ها هستیم.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که برخی رویدادهای کنونی مصر را کودتا علیه مشروعیت این کشور می دانند، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: این یک کودتای نظامی نبود؛ چرا که میلیون ها مصری به خیابان ها آمدند و هم خود رئیس جمهور از خواسته مردم مصر آگاه بود، اینکه مردم مصر خواهان انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام بودند، پس اتفاقی نبود که یکباره به وجود بیاید بلکه همه گروه های سیاسی از آن آگاه بودند. بیش از 35 میلیون مصری در شهرهای مختلف مصر به خیابان ها آمدند و هدف آنها تصحیح روند انقلاب بود، زیرا مصری ها از انحصار قدرت می هراسند و دنبال این نبودند که کسی آن ماجرا (حکومت مبارک) تکرار شود.

وی اظهار داشت: ارتش تنها ضامن خواست ملت بوده و دقیقا کاری را که در گذشته انجام داده بود، تکرار کرد و برای اینکه ما به یک بن بست سیاسی نرسیم و درگیری داخلی در مصر به وجود نیاید، مجبور شد تا محمد مرسی را برکنار کند و خواست ملت را اجرا کند. در حال حاضر ما وارد یک پروسه تصحیح روند انقلاب شده ایم و افرادی که اکنون در قدرت هستند به صورت موقت یک نقشه راهی را مطرح کردند.

وی با بیان این مطلب افزود: رئیس دادگاه قانون اساسی مصر طبق قانون اکنون قدرت را در اختیار دارد و پس از آن قانون اساسی اصلاح می شود و سپس انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر برگزار خواهد شد.

خالد عماره در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی معتقدند اخوان المسلمین به سوی مبارزه مسلحانه حرکت می کند، آیا این صحیح است؟گفت: بعضی از پیشنهادها برای حمل سلاح و مبارزه مسلحانه است و این از سوی برخی افراد بی مسئولیت مطرح می شود، افرادی که هرگز مسئولیت حرف ها و اقداماتشان را متوجه نمی شوند که من فکر می کنم این افراد موفق نخواهند شد. من تاکید می کنم با وجود دولتی که قانون و خواسته ملت را قبول داشته باشد و بر اساس آن فعالیت کند، خواست مبارزه مسلحانه در مصر آینده ای نخواهد داشت و دولت مصر نیز اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

وی اظهار داشت: ما هر گونه تظاهرات مسالمت آمیز را مجاز می دانیم، اما دولت و مردم مصر اجازه نخواهند داد کسی علیه آنها سلاح حمل کند.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که همه می دانند محمد مرسی طبق روند قانونی و دموکراتیک انتخاب شد، آیا اقدام ارتش مصر در برکناری وی بر خلاف قانون نبود؟ گفت: در مورد ماجرای دموکراسی و انتخاب این یک قرارداد دو طرفه میان ملت و فرد منتخب است. فرد منتخب حاکم، اعتبار خود را از مردم می گیرد و مردم بر اساس شرایطی حکومت را به فرد منتخب واگذار می کنند که اگر این شرایط محقق نشود، مردم اعتراض خواهند کرد.

به گزارش مهر، عماره در ادامه گفت: روز نخست که محمد مرسی انتخاب شد، گفت اگر ملت از من ناراضی باشند استعفا می دهم و ارتش نیز ضامن این قرارداد بود و اخیرا نیز ارتش در واقع به عنوان ضامن دخالت کرد و خواست ملت را اجرا و محمد مرسی را برکنار کرد.

خالد عماره در بخش دیگر سخنان خود درباره حمایت کشورهای عربی و منطقه از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری اظهار داشت: اکثر کشورها به هر حال درک می کنند که چه اتفاقاتی درون چه کشورهایی در حال رخ دادن است و اگر زمانی ملت بخواهد روندی را تصحیح کند، آنها نیز خواست ملت را درک می کنند و در واقع کشورهای دیگر خواست ملت مصر و دولت موقت این کشور را درک کردند و بر اساس آن واکنش نشان دادند.

وی خاطر نشان کرد: من تاکید می کنم اتفاقاتی که در مصر روی می دهد یک موضوع داخلی است و هیچ فرد دیگری از خارج در آن دخالت نداشته و ندارد، همانطور که قبلا گفتم آینده دموکراسی یا مردم سالاری وابسته به خواست مردم است، اکنون قانون اساسی در حال تدوین است که این خواست همه مردم است و این اتفاق قبلا رخ نداده بود. وی اظهار داشت: قطعا در آینده نیز اگر خواست ملت تحقق نیابد مردم بار دیگر اعتراض خواهند کرد.

وی درباره موضع دولت جدید مصر در قبال بحران سوریه نیز گفت: دولت موقت مصر امتداد هفت هزار سال تمدن است و دولت جدیدی نیست. ما در مرحله جدیدی از ساختن الگوی جدیدی از دولت هستیم. آقای نبیل فهمی وزیر خارجه مصر اخیرا درباره سوریه به تشریح موضع دولت مصر پرداخته و اعلام کرده است ما خواهان راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه هستیم، اما دولت جدید مصر دنبال چانه زنی بر اساس ماجراهای داخل سوریه نیست. ما دنبال هیچ فتنه ای در منطقه نیستیم بلکه معتقدیم مساله سوریه یک موضوع صرفا داخلی است و ما سوری ها را تشویق می کنیم به دنبال راه کار مسالمت‌آمیز باشند.

ادامه دارد...