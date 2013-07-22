قاهره درصدد روابط مستحکم با تهران است/ اسرائیل از مصر قدرتمند واهمه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد عماره رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران در ادامه نشست خبری خود در تهران اظهار داشت: امیدواریم مسائل مربوط به سوریه در نشست ژنو 2 حل و فصل شود. طبیعی است مردم سوریه خواسته مشروع دارند و آن دموکراسی و مشارکت در حکومت است و ما از آن حمایت می کنیم.

وی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال نامزدی "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر در انتخابات آتی این کشور با توجه به این که وی یک شخصیت نظامی است گفت: سخنگوی رسمی ارتش مصر این خبر را تکذیب کرده است و چنین خبری هیچ پایه و اساسی ندارد.

وی درباره آینده روابط ایران و مصر تاکید کرد: نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر اخیرا صحبت های مفصلی درباره روابط مصر با کشورهای منطقه و جهان داشت و درباره پیشبرد گفتگو و ارتباط با ایران نیز صحبت کرد. گفتگو ها برای رابطه با ایران ادامه دارد و متوقف نشده است. ما دنبال روابط مستحکم و قوی هستیم و دنبال روابطی که موقت و متزلزل باشد نیستیم.

خالد عماره در بخش سخنان خود گفت: رفتارهای اخوان المسلمین شفاف نیست و نمی توان آینده رفتار آنها را پیش بینی کرد. در حال حاضر اختلافاتی میان جوانان و قدیمی های این گروه وجود دارد. اتفاقات کنونی مصر زلزله ای بود که پس لرزه های آن به دیگر کشورها نیز رسید. اتفاقات اخیر اخوان المسلمین چه در زمینه رفتارشان در حکومت و چه پس از حکومت قطعا پیامدها و تاثیراتی را بر اخوان المسلمین دیگر کشورها خواهد داشت و ما در آینده شاهد نتایج این زلزله خواهیم بود.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران در مورد اینکه برخی می گویند مصر در دوره حسنی مبارک قوی تر بود گفت: من مخالف این مسئله هستم که مصر در زمان حسنی مبارک قوی تر بوده است. اصلا این طور نبوده است. در حال حاضر کوچکترین اتفاقی که در مصر رخ می دهد در جهان نیز انعکاس دارد و تظاهرات در میدان التحریر قاهره به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شد و ما شاهدیم در دو هزار و 700 میدان در جهان همین الگو تکرار شده است. همه دارند از الگوی مصری برای سرنگونی مسالمت آمیز حکومت استفاده می کنند در حال حاضر تاثیر مصر در جهان خیلی بیشتر از گذشته است. امروز ما در مرحله ای هستیم که انقلاب ما یک نوزادی است که در حال بزرگ شدن است.

وی در پاسخ به این پرسش که رژیم صهیونیستی از افزایش قدرت اخوان المسلمین نگران بود و آیا معتقد هستید این رژیم از اتفاقی که در مصر افتاد خوشحال است ؟ اظهار داشت : من این بحث را رد می کنم اصلا صحت ندارد شاید وجود مصر در زمان حسنی مبارک به عنوان یک گنج استراتژیک برای اسرائیل بود و بعد که دولت محمدمرسی آمد و دیدند هیچ تغییراتی در سیاست مصر نداشت و حتی گاهی نرمتر از حسنی مبارک بود خوشحال بودند. اسرائیل همیشه از مصر مستقل و قدرتمند واهمه دارد و ما اکنون به دنبال تشکیل چنین مصری هستیم و ملت مصر نیز مثل قطاری شدند که به سوی اهداف عالی مصر که مستقل بودن کشورشان است پیش می روند و هرکسی مقابل آن بایستد با آن مقابله خواهند کرد.

خالد عماره در پاسخ به این پرسش که چرا در مورد جنبش تمرد بحرین و بستن سفارت رژیم صهیونیستی در مصر در حمایت از فلسطین صحبتی نمی کنید گفت: در مورد اتفاقات و تعهدات مصر انقلابیون مصر از همان ابتدا اعلام کردند مصر پایبند به همه تعهدات بین المللی و معاهدات صلح و بدهی های خارجی است و مثل انقلابهای دیگر نیستند که تعهدات قبلی را رعایت نکنند. در واقع هیچ دیدگاهی در مصر وجود ندارد که بگوید تعهدات پیشین مصر باید حذف شود بلکه ما پایبند به معاهدات صلح هستیم و همان معاهدات به ارتش مصر اجازه داد که در صحرای سینا عملیاتی داشته باشد.

وی افزود: سیاست مصر مبتنی بر عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است و اتفاقاتی که در مصر پیش می آید ممکن است به عنوان الگو توسط دیگران استفاده شود اما برای ما به عنوان ابزار استفاده نمی شود خیلی ها ممکن است از الگوی مصر و جنبش تمرد به خاطر موفقیت سریعش بخواهند الگو برداری کنند شاید در بعضی کشورها موفق شوند، اما در برخی دیگر نه چرا چون حکومت ها با یکدیگر تفاوت دارند.

خالد عماره در پاسخ به این پرسش که آیا شما بیداری اسلامی در مصر را قبول دارید و جایگاه اسلام در جنبش مردم مصر چیست گفت: از هزار و 400 سال پیش مصری ها بیدار شدند و در همه جنبش های اسلامی نقش تاثیرگذاری را ایفا کردند و من فکر نمی کنم مردم مصر الان بیداری اسلامی را به وجود آوردند. آنها از قبل بیدار بودند و هستند چیزی را که من در ایران می بینم در مورد بحث بیداری اسلامی بعد از به وجود آمدن انقلاب ها در خاورمیانه به وجود آمد و من به مقامات عالیرتبه در ایران توضیح دادم که از لنز اسلامی به اتفاقات مصر نگاه نکنید چیزی که در مصر رخ می دهد بیداری اسلامی نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: اتفاقاتی که در مصر پیش می آید انشعابات زیادی دارد یکی از این انشعابات همان جنبش های اسلامی بودند که اجازه اظهار موجودیت نداشتند و الان توانستند خودی نشان دهند. به عنوان مثال گروه اخوان المسلمین به عنوان گروه ممنوعه بود ملت مصر راه را برای چنین گروه هایی باز کرد تا نقشی در قدرت مصر داشته باشند ولی ظرف دو سال پیش چه در پارلمان و چه در دولت با رفتارهای خود مردم را مایوس کردند.