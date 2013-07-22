سه منطقه محروم اهواز مجهز به دارالقرآن می شوند

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تاسیس و راه اندازی این سه مرکز دارالقرآن که از نیازهای ضروری سه منطقه محروم ملاشیه، عین دو و زرگان است، در دستورالعمل کارگروه اجتماعی استان قرار دارد که توسط استاندار، معاون اجتماعی استانداری و مدیران کل دستگاه های استان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اهمیت و نیاز جوانان و نوجوانان این مناطق به آشنایی هرچه بیشتر با قرآن و توجه خاص مسئولان به این امر، افزود: هزینه ساخت و راه اندازی هر مرکز دارالقرآن مبلغی بالغ بر 200 میلیون ریال است که پس از تصویب و تخصیص این اعتبار، مراحل ساخت این مراکز آغاز می شود.

حجت الاسلام بلک با بیان اینکه زمان در نظر گرفته شده برای شروع مراحل ساخت این پروژه ها بعد از پایان ماه رمضان امسال است، عنوان کرد: با توجه به استعدادهای درخشانی که در این مناطق محروم نهفته است، تاسیس این مراکز دارالقرآن می تواند گامی موثر در شناخت و شکوفایی این استعدادها باشد.

وی به فعالیت 37 موسسه قرآنی در اهواز و 163 موسسه در دیگر شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه فعالیتهای قرآنی و تمایل جوانان و نوجوانان برای فراگیری هرچه بیشتر آموزشهای قرآنی از استقبال بی نظیری در استان خوزستان برخوردار است.



