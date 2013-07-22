اردبیل از مناطق مستعد برای توسعه شیلات و آبزی پروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر دوشنبه در جلسه توسعه شیلات استان اردبیل اضافه کرد: وجود آب های متعدد، چشمه سارهای فراوان و منابع آبی، می تواند این استان را به قطب پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی تبدیل کند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت موجود برای توسعه آبزی پروری در اردبیل یادآور شد: باید با برنامه ریزی مدون و ارائه تسهیلات لازم از ظرفیت موجود برای توسعه آبزی پروری در اردبیل به بهترین نحو استفاده کرد.

استاندار اردبیل یادآور شد: با توجه به منابع خدادادی و وضعیت مطلوب کشاورزی به لحاظ حاصلخیز بودن خاک و تنوع آب و هوا در استان، توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی و استفاده از سرمایه گذار بخش خصوصی یکی از راه های مهم است که باید مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای تحقق این مهم لازم است با تعامل و همکاری دست اندرکاران، در راستای توسعه و گسترش آبزی پروری استان اقدامات لازم به عمل آید.

نیکزاد تاکید کرد که دستگاه های ذیربط باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از ظرفیت های استان در بخش آبزی پروری گام های موثری بردارند تا شاهد توسعه و رشد صنعت شیلات در استان باشیم.

وی بر رفع موانع و مشکلات شیلات از سوی دستگاه های دخیل و بانک های عامل تاکید کرد و متذکر شد: دستگاه های متولی باید با رعایت ضوابط بستر مناسبی را به پرورش دهندگان ماهی در راستای توسعه شیلات فراهم آورند که با انجام این کار نه تنها توسعه این حوزه را شاهد خواهیم بود، بلکه به اشتغالزایی استان نیز کمک خواهد شد.

استاندار اردبیل همچنین از بررسی هشت طرح مشکل دار در زمینه پرورش ماهی و آبزیان استان در این جلسه خبر داد.