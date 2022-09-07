به گزارش خبرنگار مهر، محمد الله‌بخش بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح‌های آبزی خلخال و کوثر اظهار کرد: در شهرستان‌های خلخال و کوثر زمین‌های مستعد برای راه‌اندازی مجتمع‌های پرورش ماهیان سردآبی وجود دارد که بخشی از آن متعلق به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه است.

وی افزود: امیدواریم با مذاکراتی که با اداره آب منطقه‌ای انجام خواهد شد، مشکلات مربوط به زمین‌های سازمان اوقاف و امور خیریه حل شود تا مجتمع پرورش ماهیان سردآبی در سطح چندین هکتار را در این منطقه راه‌اندازی کنیم.

مدیرکل شیلات استان اردبیل بیان کرد: سازمان شیلات به صورت کارشناسی و با برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدون در عرصه‌های مختلف آبزی پروری ورود پیدا کرده و ظرفیت عظیمی را در کشور ایجاد کرده که استان اردبیل نیز در این بین می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.

الله‌بخش با بیان اینکه اوقاف از جمله مجموعه‌های بسیار مهم، تأثیرگذار و پرمخاطب است که حیطه پردامنه و مخاطبان متعددی را در بر می‌گیرد، گفت: تعامل با مجموعه اوقاف و امور خیریه در اولویت است و امیدواریم پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی و اعتبارسنجی، هرچه سریع‌تر قرارداد همکاری با اداره کل اوقاف و امور خیریه تدوین شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل نیز در این بازدید با بیان اینکه رویکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور استفاده از ظرفیت عظیم موقوفات و بقاع متبرکه برای حل مشکلات جامعه و رونق بخشی به تولید و اشتغال است، گفت: اوقاف و امور خیریه در سیاست گذاری‌های جدید خود به اجرای برنامه‌هایی می‌پردازد که منجر به احیا و بهره‌وری موقوفات و بقاع متبرکه شود.

حجت الاسلام مهدی ستوده تصریح کرد: با شناختی که از مدیرکل جوان و انقلابی شیلات استان سراغ داریم، موقوفات این دو شهرستان می‌تواند به ظرفیتی مناسب برای تکثیر و پرورش انواع ماهیان تبدیل شود که بی‌شک با ایجاد ارزش افزوده در موقوفات همراه خواهد بود.