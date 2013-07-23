غرب دیگر انتظار سرنگونی بشار اسد را ندارد/ آمریکا به تقسیم سوریه می اندیشد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل"، با اشاره به نامه ای که، ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک آمریکا درباره مداخله نظامی در سوریه و عواقب غیر قابل پیش بینی آن نوشته است، در مطلبی خاطر نشان کرد: این نامه این مسئله را آشکار می کند که واشنگتن دیگر انتظار سرنگونی حکومت بشار اسد را ندارد. ارتش آمریکا درباره مداخله نظامی در سوریه و هزینه های سرسام آور آن هشدار داده است.



نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که بین دو جمله ی متفاوتی که اوباما در قبال تحولات سوریه ایراد کرده و نشان از تغییر رویکرد وی در برابر این مسئله دارد دو سال فاصله افتاد. باراک اوباما در تابستان 2011 با قاطعیت اعلام کرد که زمان آن رسیده است که اسد برکنار شود.



البته بشار اسد به کناره گیری فکر نمی کرد. وی در مقابل شورشها ایستادگی کرده و واشنگتن نیز نظاره گر تحولات سوریه بود. شورشها در سوریه تبدیل به جنگهای شهروندی شد که تروریستهای خارجی نیز به آن وارد شدند.



حالا، در تابستان 2013 واشنگتن این گونه اظهار نظر می کند که بشار اسد هرگز مانند گذشته بر سوریه حکومت نخواهد کرد. این جملاتی بود که اخیرا سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرده است. به این ترتیب وی اعتقاد دارد که با وجود موفقیتهای اخیر نظام سوریه در دمشق و منطقه حمص، این مسئله قابل تصور نیست که طرفداران اسد در همه جای این کشور بر شورشیان پیروز شوند. البته دیگر واشنگتن از سقوط نظام بشار اسد هم حرفی نمی زند.



اشپیگل در ادامه خاطر نشان کرد که غرب حالا خود را برای شرایطی آماده می کند که حکومت اسد همچنان بر سر قدرت باقی بماند.



نویسنده در ادامه به شرایط خوب تامین نیازهای مردم در مناطقی از سوریه که توسط ارتش کنترل می شود اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به تداوم درگیریهای شدید در این کشور نوشت: جنگ خانگی و ترور در سوریه همچنان ادامه دارد.



ظاهرا در پنتاگون این مسئله که اسد، بدون یک مداخله نظامی قدرتمندانه بین المللی بتواند سقوط کند دیگر قابل تصور نیست و البته خطرات و هزینه های چنین مداخله نظامی برای واشنگتن بسیار بالاست.



ژنرال "دمپسی" در نامه خود خطاب به سناتور مک کین و کار لوین دو نفر از سناتورهای تندرو جمهوریخواه که خواهان حمله نظامی مستقیم آمریکا به سوریه هستند، تاکید کرده است که هر گونه مداخله نظامی در این کشور هزینه های میلیاردی به بار خواهد آورد و آمادگی ارتش آمریکا برای عملیاتهای نظامی در دیگر مناطق دنیا را به خطر خواهد انداخت. عواقب چنین مداخله نظامی نامعلوم است.

در ادامه آمده است: دیگر کشورهای غربی نیز ارزیابی مشابه آمریکا را در قبال مسئله سوریه دارند. از پاریس و لندن که همواره با لحن شدیدی علیه اسد موضع گیری می شد، به ندرت دیگر این گونه اظهار نظرها قابل شنیدن است.



سرویس اطلاعات خارجی آلمان نیز در پیش بینی های خود مبنی بر اینکه حکومت اسد در اوایل سال 2013 سقوط خواهد کرد صرف نظر کرده و به جای آن از برتری طرفداران بشار اسد سخن می گوید.

ظاهرا در واشنگتن نیز این اعتقاد وجود ندارد که شرایط (برتری) اسد را چیزی حتی اولین تحویل سلاح به شورشیان سوری توسط آمریکا در ماه آگوست بتواند تغییر دهد.

ژنرال دمپسی بر این عقیده است که ما باید به شورشیان اعتدال گرا و شایستگی نظامی آنها کمک کنیم.



اشپیگل در ادامه به شدت گرفتن مبارزات مسلحانه بین گروههای مخالف سوری اشاره کرده و نوشت: از طرفی اختلافات و شکافهای بین مخالفان مسلح و تروریست سوری با مردم هم افزایش پیدا کرده است.