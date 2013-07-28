کسب 6 مدال رنگین از سوی دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی ریاضی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و چهارمین المپیاد جهانی ریاضی در روزهای 27 تیرماه تا 6 مردادماه در شهر سانتامارتا در کشور کلمبیا با حضور تیم های دانش آموزی 103 کشور جهان برگزار شد. در این دوره از مسابقات تیم های چین، کره جنوبی و آمریکا به ترتیب اول تا سوم شدند.

در تیم ایران الک بدرویا و عارف صادقی مدال طلا، ماهان تجربه کار، تینا ترکمان و محمدجواد شعبانی زهرایی مدال نقره و سیدمحمدحسین سیدصالحی مدال برنز را کسب کردند.

تیم ایران متشکل از الک بدرویا از شهر تهران، ماهان تجربه کار از شهر تهران، تینا ترکمان از شهر تهران، سیدمحمدحسین سیدصالحی از شهر تهران، محمدجواد شعبانی زهرایی از شهر تهران و عارف صادقی از استان البرز است.