قرآن عمود خیمه خانواده در جامعه اسلامی است/ شبیخون فرهنگی با ترویج مصرف گرایی

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر نظر روانشناسان و کارشناسان اجتماعی فرهنگ حاکم بر خانواده ها و نوع تربیت خانوادگی افراد تاثیر مستقیمی بر شکل رفتارهای اجتماعی داشته و اولین و مهمترین نهادی که می تواند آینده فرزندان را رقم بزنند.

با توجه به اینکه یکی از دغدغه ای اصلی مقام معظم رهبری(مدالظله العالی) توسعه فرهنگ قرآنی بوده است لازم است تا والدین به عنوان حافظان خط مقدم تربیت و پرورش کودکان امروز و سکان داران آینده کشور اهتمام ویژهای به کتاب زندگی، قرآن کریم داشته باشند تا در سایه سار انوار الهی این کتاب آسمانی بتوانند خانواده ای قرآنی و در نهیات جامعه ای مبتنی بر رفتارهای قرآنی را به نسل های آینده تحویل دهند.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س) مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری(مدالظله العالی) قرآن نازل شده بر پیامبر(ص) سبک و برنامه زندگی ما است و خانواده قرآنی نیز خانواده ای است که در راستای کتاب خدا حرکت و عمل کند.

درک قرآن بدون عترت امکان ندارد

نجمه سادات امیری اظهار می کند: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید«اطیعوالله و اطیعوالرسول(کسی که از من اطاعت کند از رسول من هم اطاعت کند)» خداوند قران را نازل فرموده اما باید بدانیم این کتاب آسمانی بدون استفاده از راهنما که همان عترت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است خوب فهمیده نمی شود و درک کامل آن امکان ندارد.

وی تصریح می کند: پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) فرمودند من نزد شما دو امانت می گذارم و آن قرآن و عترت است که در واقع عترت به منظور تفسیر صحیح قرآن مورد نظر است و هر خانواده ای که بتواند قران و عترت را الگو قرار دهد بدون شک خانواده ای قرآنی خواهد بود.

امیری با بیان اینکه ستون اصلی در خانواده قرآنی پدر است و مادر سایبان این خانواده محسوب می شود ابراز می کند: ستون خانواده باید تا می تواند نقش و وظیفه اش را به نحو احسن انجام دهد و مادر به عنوان پشتیبان این ستون در کنار یکدیگر بتوانند بنیان خانواده را شکل داده و آن را حفظ کنند.

اسلام آمریکایی مادران را مصرف گرا می کند

وی عنوان می کند: برای رسیدن به خانواده قرآنی باید سبک و برنامه زندگی را بر اساس قرآن ودستورات امامان(ع) قرار داد و نکات ریز و درشت آن را در تربیت فرزندان از یاد نبرد.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س) نقطه مقابل خانواده قرآنی را خانواده اسلام آمریکایی می داند و می گوید: اسلام آمریکایی همان چیزی است که دشمن از سال ها قبل با تبلیغات خود رواج داده است و در آن مادران که سایبان خانواده ها هستند نقش یک موجود مصرف گرا را بازی می کنند و به فکر تربیت دینی و قرآنی فزرندانشان و همچنین ارتقاء اعتقادات خانواده شان نیستند و پدران نیز تبدیل به منبع درآمدی می شوند که نقش کیف پول اعضای خانواده را بر عهده دارند.

90 درصد ارتباط کودکان با مادرانشان است

اکرم نظری معاون آموزشی طلاب آزاد مدرسه اسلام شناسی حضرت زهرا(س) مشهد نیز قرآن را اساس و بنیان خانواده های اسلامی می داند و به خبرنگار مهر، می گوید: قرآن کریم از همه نظر بهترین راهنما برای خانواده ها است.

وی می افزاید: تک تک آیات قرآن می توانند به عنوان راهنمای خانواده هایی باشند که به دنبال امنیت هستند و خانواده هایی که در راستای قرآن گام بر می دارند خانواده های قرآنی محسوب می شوند.

نظری پدر و مادر را استخوان و اسکلت اصلی خانواده می داند و اظهار می کند: بچه ها با الگو برداری از پدر و مادر شخصیتشان شکل می گیرد و در صورتی که والدین اهل نماز و لقمه حلال و رعایت آداب و احکام اسلامی باشند و بر مبنای آمیزه های قرآنی حرکت کنند فرزندانشان نیز همین مسیر را دامه خواهند داد و به خطا رفتن فرزندان در یک چنین خانواده هایی جزء نوادر است.

وی باتاکید بر نقش مادران در تربیت قرآنی فرزندان ابراز می کند: 90 درصد ارتباط کودکان با مادرانشان است و اغلب پدران به منظور تامین معیشت خانواده بیرون از خانه هستند.

تفاوت خانواده های قرآنی با دیگران

معاون فرهنگی مدرسه مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س) مهمترین تفاوت خانواده های قرآنی با سایر خانواده ها را در میزان آرامش حاکم بر خانواده قرآنی می داند و اذعان می کند: با آرامشی که بر گرفته از روح قرآن است خانواده قرآنی می تواند مسائل و مشکلات پیش رو را حل کند حال آنکه خانواده هایی که سبک زندگی شان مبتنی با مسائل دنیا گرایی و غرب زدگی است از داشتن چنین آرامشی محروم هستند.

وی تاکید می کند: برای داشتن جامعه ای اسلامی و قرآنی باید تبلیغ و آموزش مبانی عملی قرآن کریم را از سنین خردسالی و از بین کودکانمان شروع کنیم.

دشمنان کودکان ما را هدف گرفته اند

نظری توضیح می دهد: دشمنان انقلاب اسلامی و مخالفان گسترش اسلام ناب محمدی(ص) بوسیله انواع پویانمایی ها و عرضه محصولاتی همچون انواع بازی های رایانه ای و فیلم های گوناگون و حتی کیف و کفش های عرضه کننده فرهنگ غرب کودکان ما را هدف گرفته اند و سعی دارند تا با القاء باور های کاذب به آنها آینده سازان ایران اسلامی را به افرادی کم اعتقاد و بدون باورهای اسلامی و قرآنی تبدیل کنند.

وی می افزاید: لذا وظیفه ما نیز دادن پیام های قرآنی و اسلامی از طریق بازی های مورد علاقه کودکان و همچنین انواع پویانمایی های مبتنی بر فرهنگ اسلامی و قرآنی و پر کردن اوقات کودکان با مسائلی برگرفته از فرهنگ کشور و دین خودمان است و بی تفاوت بودن در این زمینه نسل های آینده ما را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س) برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی مبتنی بر آموزه های قرآنی و دینی، تربیت مشاوره های دینی، کارگاه های تخصصی نهج البلاغه، طراحی هدفمند بازی های کودکانه و سبک زندگی قرآنی و علوی را جزء نکاتی می داند که می تواند در گسترش فرهنگ دینی و قرآنی در بین خانواده ها موثر بوده و باعث نمود آیات الهی در نوع رفتارها و عملکرهای خانواده های ایرانی شود.

نتیجه آمارها و تحقیقات صورت پذیرفته حاکی از تاثیر دین و مذهب در کاهش مشکلات ناشی از صنعتی شدن زندگی بشر است ورود قرآن و عترت و عملی شدن آموزه های دینی در خانواده ها علاوه بر ایجاد آرامش در درون هر خانواده باعث تزریق آن به جامعه خواهد شد و جامعه آرام مبتنی بر آموزه های دینی جامعه ای بهتر برای زندگی کردن خواهد بود.

آنگاه که خانواده قرآنی تبدیل به جامعه قرآنی شود عدالت، صداقت، نوع دوستی، و همه آنچه اسلام برای مسلمانان و خداوند برای بندگانش می خواهد محقق خواهد شد و همین زمان است که نور ولایت منتظر غایب(عج) در نور هدایت قرآن گره خواهد خورد تا بشریت را به سعادت برساند.

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گزارش: رضا آرمانیان