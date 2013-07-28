محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهر آبادان در جایگاه یک شهر راهبردی و مهم نیازمند توسعه همه جانبه در زمینه مسائل شهری است.



وی اظهار کرد: روند ناهمگون توسعه و ترقی این شهر با توجه به استعدادهای آن نسبت به سایر شهرهای هم تراز خود، ما را برآن داشت تا در خصوص تسریع این روند چاره اندیشی کنیم.



شیرازی تصریح کرد: در همین راستا کار تدوین سند راهبردی چشم انداز آبادان در افق 1404 با به کارگیری مشاوران و کارشنـاسان توانمند و متخصص برای حركت مناسب و تاثيرگذار در اين عرصه آغاز شده است.



وی با اشاره به انجام ارزيابی ها و پژوهشهای كاربردی و علمی مطابق با نيازهای شهر و شهروندان به منظور كارآمد سازی نيروها یادآور شد: تعريف مجدد شاخصها و به روزكردن برنامه ريزیها برای دستیابی به راهكارهای مناسب و عملياتی برای مواجهه با موضوعات اصلی مديريت شهر در دستور کار قرار گرفته است.



شهردار آبادان از گسترش حمل و نقل عمومی، مديريت پسماندها، مقابله با آلودگی محيط زيست و هوا، نوسازی بافتهای فرسوده، ترويج الگوهای شهرسازی و معماری ايرانی و اسلامی، مديريت بحران، توسعه فضای سبز، تحقق شهرداری الكترونيک، جلوگيری از مهاجرت شهروندان به سایر شهرها، ايجاد نشاط در شهر و ايجاد درآمد پايدار برای شهرداری براساس نیازهای حال و آینده شهر به عنوان موضوعات اصلی نام برد که در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و در حال انجام است.



شیرازی ادامه داد: داشتن شهری آرام و ایمن با شهروندانی شاداب با معیارهای اسلامی مبتنی بر علم و دانش با جاذبه های گردشگری، اقتصادی که در آن حفظ محیط زیست، سیمای زیبا و شریان روان حمل و نقل، مشارکتهای مردمی در ابعاد مختلف و ایجاد بستری مناسب برای دستیابی به منابع مالی پایدار از مهمترین اهداف اين برنامه استراتژيک به شمار می رود.



وی گفت: عملکرد شهرداری آبادان در سالهای 90 و91 نیز حکایت از شتاب قابل قبول در توسعه و عمران شهری دارد، نهادی که مردمی ترین شکل مشارکت را در فرآیند فعالیت های روزافزون خود همراه کرده و با نگاهی ژرف به راهبرد «هماهنگی بین بخشی» توانسته در صورت نیاز از توان دیگر سازمانها و ارگانها در جهت گسترش رفاه شهروندان نیز بهره ببرد.



شهردار آبادان با اشاره به حمایتها و نقش اساسی اعضای شورای اسلامی شهر در شکل گیری فعالیتهای شهرداری افزود: امید می رود تا با ادامه همراهی و همکاری مطلوب مسئولان شهرستان و استان بتوانیم با شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل شهر و شهرداری و نقاط قوت و ضعف آن و مشارکت شهروندان، زمینه اجرای بیشتر طرح های خدماتی و رفاهی و عمران شهری را فراهم سازیم.

