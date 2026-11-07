به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی صبح امروز شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان که در سالن غدیر فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد با اشاره به پایان دوره بلاتکلیفی مدیریت شهری و انتخاب شهردار جدید اظهار کرد: پس از یک دوره بلاتکلیفی در شهر، اعضای شورای اسلامی شهر سرانجام به جمع‌بندی رسیدند و شهردار را انتخاب کردند.

وی با تأکید بر اینکه موضوع اداره شهر کاملاً فرابخشی و بین‌بخشی است، افزود: هیچ مسئله‌ای در اداره شهر نمی‌شناسم که خارج از حوزه خدماتی شهرداری باشد چرا که همه شهروندان به نوعی با خدمات شهرداری سروکار دارند و هیچ سازمانی به اندازه شهرداری مأموریت و وظیفه ندارد.

فرماندار آبادان تصریح کرد: فعالیت شهرداری صرفاً به مسائل عمرانی محدود نمی‌شود و در هر موضوعی که با رضایتمندی مردم ارتباط داشته باشد، در حوزه مأموریت‌های شهرداری قرار می‌گیرد.

پیرهادی با اشاره به اینکه درجه شهرداری آبادان ۱۱ است، این درجه را نشان‌دهنده جایگاه و ظرفیت بالای این مجموعه دانست و گفت: کار شهرداری کاری ویژه است و انتظار داریم مدیریت شهری با نگاه بین‌بخشی به مسائل و چالش‌های شهر ورود کند.

وی، مبلمان شهری را یکی از موضوعات مهم در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و افزود: اعضای شورای اسلامی شهر می‌توانند در گفتمان‌سازی و ایجاد مطالبه عمومی برای بهبود وضعیت شهر نقش مؤثری ایفا کنند.

فرماندار آبادان با تأکید بر ضرورت حمایت شورا از شهردار در انجام وظایف اجرایی بیان کرد: انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر در امور اجرایی دست شهردار را باز بگذارد. در دوره‌هایی گلایه‌هایی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه اعمال نفوذ مانع انجام کارها می‌شود که چنین وضعیتی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

پیرهادی با اشاره به سوابق شهردار جدید آبادان در حوزه عمران بیان کرد: شهردار فعلی آبادان از افرادی است که در حوزه عمران فعالیت داشته و جوانی پرانرژی و باانگیزه است و امیدواریم با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر بتواند در مسیر خدمت‌رسانی و ارتقای وضعیت شهر گام بردارد.