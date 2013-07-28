بدحجابی ناشی از ضعف اعتقادات دينی است/لزوم توجه به فريضه ديني امر به معروف در كشور

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدی ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: جوانان حافظان دين اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی بر انجام فرايض دينی و الهي از سوي همه اقشار به ويژه جوانان تاكيد كرد و افزود: انجام دادن فرايض دينی و الهی تضمين ‌كننده سلامت جامعه و جلوگيری از وقوع بسياری از جرايم و ناهنجاری های اجتماعی است.

امام جمعه سنندج بر رعايت حجاب و عفاف و خودداری از غرب‌ زدگی تاكيد كرد و بیان کرد: بايد زنان و دختران در جامعه اسلامی با رعايت حجاب و عفاف سلامت جامعه را تضمين و تامين كنند و با رعايت عصمت در قالب پوشش اسلامی از ترويج بسياری فرهنگ های غلط خودداری كنيم.

ماموستا مجتهدی با اشاره به ترويج بدحجابی در جامعه كنونی و كشورمان یادآور شد: اين معضل اجتماعی ناشی از ضعيف بودن اعتقادات و باورهای دينی و ايمان ضعيف اين گروه از افراد است كه می ‌خواهند با ترويج بدحجابی به اهداف پليد و شيطاني خود كه برگرفته از فرهنگ كشورهای غربی و اروپايی است، دست يابند.

وی ادامه داد: اگر در جامعه ای بی ‌حجابی ترويج و گسترش يابد آن جامعه به فساد اخلاقی و تباهی كشيده مي شود.

امام جمعه سنندج نقش زنان اسلامي را در سلامتی جامعه بسيار موثر و خطير دانست و گفت: زنان مسلمان بايد با الگوپذيری از حضرت فاطمه‌ زهرا (س) بزرگ بانوی اسلام ادامه دهنده راه آن باشند.

ماموستا مجتهدی بر ترويج فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر در جامعه تاكيد كرد و اظهار داشت: فريضه امر به معروف و نهی از منكر در واقع راهكاری برای تضمين اجرای قوانين و فرايض الهی است.

وی فريضه امر به معروف و نهي از منكر را كارسازترين و موثرترين ابزار برای هدايت و ارشاد جوامع بشری برشمرد و افزود: اين فريضه الهی يكی از واجبات مسلمانان است كه بايد در حق يكديگر ادا شود.

امام جمعه سنندج بر بهره گيری جوانان از مساجد و تكايا و محافل معنوی به منظور پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی و عوامل تهديد كننده جوانان تاكيد كرد و بیان کرد: نیاز است با برنامه ریزی مناسب زمینه برای حضور حداکثری جوانان در مساجد فراهم شود.