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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۴

فرماندار سنندج:

استفاده از لباس های محلی بهترين ظرفيت برای مبارزه با بدحجابی است

استفاده از لباس های محلی بهترين ظرفيت برای مبارزه با بدحجابی است

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج گفت: لباس های محلی کاملا اسلامی و منطبق بر دین اسلام هستند كه استفاده و ترویج آن به عنوان بهترين ظرفيت در راستاي مبارزه با بدحجابي به شمار مي رود.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج در سال جاري اظهار داشت: پوشش های محلی برگرفته از هویت دینی ما و مصداق بارز حجاب اسلامی هستند.

وی افزود: تضعیف ارزش های اسلامی و به ابتذال کشاندن زنان از محورهای جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است و رعایت حجاب اسلامی سدی محکم در مقابل آنان است.

فرماندار سنندج بیان کرد: حجاب و عفاف عامل اکرام و اعتلای شخصیت زن، استحکام بنیان خانواده ها و کاهش مفاسد اجتماعی است.

میرزایی اصل با تاکید بر احیاء و ترویج پوشش های محلی در جامعه یادآور شد: پوشش های محلی برگرفته از هویت دینی ما و مصداق بارز حجاب اسلامی است که نیاز است با برنامه ریزی و فرهنگ سازی مناسب از این ظرفیت در راستای جبران خلاء های موجود استفاده کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه درک درستی از مسئله حجاب در بین جوانان وجود ندارد و تا زمانی که نگاه جوان به حجاب محدودیت است مشکل بدحجابی در جامعه اسلامی حل نمی شود.

فرماندار سنندج گفت: ابتدا عفاف باید در جامعه ترویج شود بعد حجاب چرا که عفت یعنی پایبندی به اصول دینی و اگر عفت باشد حجاب هم خود به خود هست.

میرزایی اصل اظهار داشت: ایجاد باور و اعتقاد در بین جوانان نه کاری اداری، نه دستوری و نه برخورد فیزیکی است بلکه نیازمند فرهنگ سازی و پاسخ گویی به نیاز جوانان در این حوزه است.

وی افزود: کار فرهنگی ظرافت های مخصوص به خود را دارد که باید با برنامه ریزی و تامین نیازهای جوانان اجرا شود.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه مردم استان کردستان یکی از دین مدارترین استان های کشور هستند، بیان کرد: نباید برچسب بدحجابی را به این استان زد بلکه باید با تحقیق و نگاه تیزبینانه حضور گسترده جوانان کردستان را در عرصه های مذهبی و دینی مانند حضور همیشگی در صف های نماز جمعه دید.

میرزایی اصل یادآور شد: نیاز است نگاه ما به مسائل فرهنگی عوض شود چون دین اسلام دین محدودیت نیست بلکه دین اعتدال است و در هیچ امری افراط و تفریط جایز نیست.

وی گفت: استمرا در حل موضوع، برگزاری جلسات مکرر، برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب می تواند خروجی خوبی داشته باشد.

فرماندار سنندج اظهار داشت: مردم هم عرق ملی و هم عرق دینی دارند و خوشبختانه ظرفیت های مناسبی در استان وجود دارد و نیاز است مسئولان از این ظرفیت ها به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

کد مطلب 2105900

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