صادرات 15.5 ميليون دلاري فرش از خراسان رضوی/سهم فرش ماشيني 3.2 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: طي سه ماهه اول سال جاري، 2 هزار و 279 تن فرش به ارزش15.5 ميليون دلار از استان صادر شد.

ناصر فخرموحدي اظهار کرد: اين ميزان صادرات فرش، شامل 7 تن فرش دستباف به ارزش 405 هزار دلار و مابقي، فرش ماشيني به ارزش 15 ميليون دلار بوده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به اينكه طي سال 91 نيز 71 ميليون و 963 هزار دلار فرش ماشيني و دستباف از استان صادر شده است، افزود: در اين مدت 7 هزار و 797 تن انواع فرش ماشيني و دستباف از استان صادر شده است كه بيش از 7 هزار و 700 تن آن مربوط به فرش ماشيني با ارزشي بالغ بر 70 ميليون دلار بوده است.

فخرموحدي تصريح كرد: سهم استان از كل صادرات 353 ميليون دلاري فرش ماشيني كشور، در يازده ماهه اول سال گذشته16.5 درصد بود.

سهم فرش ماشيني در سبد صادراتي استان3.2 درصد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: سهم فرش ماشيني در سبد صادراتي استان3.2 درصد است.

فخرموحدي به توليد سالانه 600 هزار متر مربع فرش دستباف در استان اشاره كرد و افزود: به طور متوسط در هر كارگاه غير متمركز بين 20 تا 400 نفر بافنده با مديريت متمركز مشغول به كار مي شوند و تلاش ما بر اين است كه كارگاههاي متمركز و مجتمع هاي بزرگ قالي بافي را در سطح استان رونق دهيم.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به رونق اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و ايجاد 450 كارگاه متمركز و غير‌متمركز در خراسان رضوی، افزود: كارگاه‌هاي متمركز مي‌توانند در توليد فرش صادراتي و تأمين تقاضاهاي مشتريان موثر بوده و از توليد فله اي جلوگيري کنند و سفارش پذيري و توليد هدفمند را محقق کنند.

فخرموحدی تعداد بيمه شدگان فعال حوزه فرش دستباف استان را بالغ بر 24 هزار نفر برشمرد و اظهار کرد: مركز ملي فرش، طي 5 سال گذشته مشكل بيمه بافندگان را حل كرده است و كساني كه واجد شرايط بيمه اجتماعي قالي بافان باشند مي توانند با مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت، نسبت به انجام بيمه اقدام کنند.

وی با بيان اينكه تعداد قاليبافان خراسان رضوی بالغ بر 90 هزار نفر است، گفت: البته از اين تعداد، 60 هزار قاليباف واقعي در اتحاديه هاي صنفي و تشكلهاي مرتبط، شناسايي شده اند.

فعالیت 37 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی بينالود خراسان رضوي

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي از فعالیت 37 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی بينالود خراسان رضوي خبر داد.

علي سليماني در جمع صنعتگران شهرک صنعتی بينالود اظهار کرد: بر اساس اصل واگذاری تولیت و اداره امور شهرکهای صنعتی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي افزود: ایجاد شهرکهای صنعتی مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی و ارائه خدمات مطلوب تر در قالب خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه، تصفیه خانه فاضلاب، آسفالت و سایر خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.

سليماني بیان كرد: امروز صنعتگران با ویژگیهای ممتاز اعتقادی و اخلاقی در تولید، در جبهه مقابله با تحریم ها قرار دارند.