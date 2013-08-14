توضیح برادر نماینده تهران درباره اظهارات کاظم جلالی در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم، جوابیه جمشید رسایی (برادر حمید رسایی نماینده تهران) در صحن علنی مجلس قرائت شد.

متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

اینجانب تا سال 82 عضو حزب مشارکت ایران بوده و همواره مواضع اصلاح طلبانه داشته ام؛ در انتخابات سال 88 در ستاد آقای موسوی بودم و در انتخابات سال 92 برای پیروزی آقای روحانی فعالیت کرده ام.

اما هرگز با اعتراضات خیابانی و اغتشاشات غیرقانونی موافق نبوده و از ابتدا ادعای تقلب را باور نداشته و مردود می دانستم.

نظرات سیاسی اینجانب با دیدگاههای برادرم متفاوت است اما طرح چندباره این موضوع در جلسات مجلس با هدف تخریب من یا برادرم کار غیراخلاقی و برخلاف مروت است.

اینجانب حدود 10 سال در وزارت راه مسئولیت داشتم ولی برخلاف ادعای مطرح شده هیچ گاه سابقه فعالیت در بخش پیمانکاری و یا ارتباط مالی با پیمانکاران نداشته ام تا چه برسد به ارتباط با قراردادهای کلان.

پسر 20 ساله ام در روز قدس سال 88 و قبل از شروع راهپیمایی به همراه عده ای به دلیل شک نیروی انتظامی به آنها به کلانتری منتقل می شود و یک روز بعد پس از بررسی موضوع با حکم مرجع قضایی آزاد می شود.

متاسفانه وی در طول مدت بازداشت با برخوردهایی که مطابق موازین قانونی نبوده مواجه می شود. در این خصوص به بازرسین نیروی انتظامی و مراجع قضایی شکایت کردم که نهایتا مراجع مذکور تخلفات صورت گرفته را محرز دانستند اما به واسطه دلجویی فرماندهی نیروی انتظامی وقت استان و همچنین عذرخواهی متخلفین در دادگاه جلسه با رضایت فرزندم خاتمه پیدا کرد.

برادرم در آزادی فرزندم هیچ نقشی نداشت ولی در خصوص پیگیری شکایت از تخلف صورت گرفته پس از آنکه موضوع با مدارک و مستندات برای ایشان ثابت شد در حد ارجاع موضوع به مراجع ذیربط انتظامی، مداخله داشت.

بر اساس این گزارش، در جلسه بررسی رای اعتماد به وزرا پس از مخالفت حمید رسایی با کلیت کابینه روحانی و بیان اظهاراتی در خصوص سخنان کاظم جلالی نماینده شاهرود که پیش از وی در موافقت با کابینه صحبت کرده بود، جلالی با اعلام تذکری آیین نامه ای اعلام کرد که برادرزاده رسایی در جریان فتنه 88 دستگیر شده و وی پدر فرمانده نیروی انتظامی را درآورده است.