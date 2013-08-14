2 رکعت نماز پورمحمدی برای مخالفان/ گفتگوی وزیر پیشنهادی بهداشت با پسرعموی نماینده/ ترفند باهنر برای منظم کردن نمایندگان جواب داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی که برای ادامه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه یازدهم برگزار شد با حواشی همراه بود.

* جلسه نوبت عصر با نطق نماینده موافق با پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری آغاز شد اما بخشایشی نماینده تهران که مخالف پورمحمدی بود سر و صدایی به پا کرد. سخنان او ناظر به پرونده هایی بود که به دوران تصدی وزارت کشور پورمحمدی در دولت احمدی نژاد بر می‌گشت. بخشایشی چند سئوال در سخنان خود مطرح کرد و از پورمحمدی خواست که به آنان پاسخ دهد.

* پورمحمدی که با دو مخالف سخت کوچک‌زاده نماینده تهران و بخشایشی نماینده اردستان دو عضو جبهه پایداری مواجه شده بود و تعجب خود از سخنان آنان و به چالش کشیدن بررسی رای اعتماد خود بیان کرد و گفت که نمی دانسته برای وزارت دادگستری که به گفته آقای بخشایشی یک وزارتخانه تشریفاتی است این همه سر و صدا به پا شود. پورمحمدی مجددا اشاره کرد که گمان می‌کرد که جلسه بررسی رای اعتماد وی آرام برگزار شود اما برعکس آنچه که فکر می کرده اتفاده است .

* پورمحمدی وقتی در سخنان خود سعی داشت به اظهارات مخالفان پاسخ دهد کوچک‌زاده و بخشایشی را به عنوان "برادران منتقد" نام می برد و اسامی آنان را از پشت تریبون نیاورد. او در سخنانش گفت که من برای مخالفان خود نماز خوانده‌ام و دعا کرده‌ام که عاقبت بخیر شویم کوچک زاده هم که سر جای خود نشسته بود فریاد زد من هم برای شما نماز خوانده ام. وقتی که پورمحمدی گفت دعا کردم عاقبت بخیر شویم کوچک زاده مجددا فریاد زد نمی شوی ...

* پورمحمدی در بخشی از سخنان خود به گفته های کوچک زاده اشاره کرد که در سخنانش تاکید کرده که او مقابل بی عدالتی سکوت کرده بنابراین پاسخ کوچک زاده را داد و گفت اگر منظور از سکوت در برابر بی عدالتی سکوت در برابر دولت فاسد بوده است که آن زمان دولت آقای احمدی نژاد بود اگر شما می پذیرید که دولت فاسد بوده من هم همه اتهامات را می پذیرد.

* پورمحمدی در بخشی از سخنان خود اشاره کرد که پس از آنکه کاندیدای وزارت شده است شبکه های تلویزیونی، سایت ها ، مجلات و روزنامه ها علیه وی مطلب نوشته اند و او از رئیس جمهور خواسته تا پیشنهاد خود را پس بگیرد؛ همچنین از نمایندگان خواسته تا به او رای ندهند. پورمحمدی در جای دیگری هم گفت افتخار می‌کنم که پورمحمدی بعد از 33 سال مورد غضب دشمنان این کشور است و این گفته وی با احسنت نمایندگان همراه شد.

* پورمحمدی در پایان سخنانش از 145 نفر نماینده ای که برای دفاع از او ثبت نام کرده اند تشکر کرد و به محض اینکه از پشت تریبون پائین آمد تعداد زیادی از نمایندگان به سمت او رفتند و با او روبوسی کردند.

* اما ماجرای پاسخ دادن پورمحمدی به شبهات خاتمه پیدا نکرد و وقتی که در صندلی خود حاضر شد حسینیان نماینده تهران و چند نماینده دیگر به سراغ او رفتند و با او گفتگو کردند و پورمحمدی در حال پاسخ دادن به آنان بود که لاریجانی به آنها تذکر داد برای گوش کردن به نطق وزیر پیشنهادی دفاع بر صندلی خود بنشینند.

* دهقان وزیر پیشنهادی دفاع که هیچ مخالفی نداشت برای دقایقی پشت تریبون قرار گرفت تا برنامه‌های خود را بیان کند اما تقریبا هیچ نماینده ای به سخنان او گوش نمی کرد چون موضوع صحبت نمایندگان با پورمحمدی همچنان ادامه داشت. از طرفی هم در نقاط دیگر مجلس حلقه های چند نفره نمایندگان تشکیل شده بود که با همدیگر رایزنی داشتند.

* پس از آنکه لاریجانی به نمایندگان تذکر داد که سر جای خود بنشینند و به سخنرانی وزیر پیشنهادی دفاع گوش کنند، عده ای از نمایندگان که محوریت آنان با حسینیان بود ... متفرق شدند اما مجددا تعدادی از نمایندگان بالای صندلی حسینیان حاضر شدند و با او گفتگو کردند. از جمله این نمایندگان، جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت و تاجگردون نماینده حامی دولت بودند.

* تلاشهای نمایندگان حامی دولت برای سامان دادن به وضعیت مدافعان از وزیران پیشنهادی در جلسه عصر امروز مجلس هم ادامه داشت که از جمله آنان علی مطهری، تاجگردون و عثمانی بودند که رفت و آمد زیادی بین راهروهای صحن مجلس داشتند.

* زارعی و نوباوه نمایندگان عضو جبهه پایداری از مخالفان وزیر پیشنهاد راه و شهرسازی بودند. این دو نماینده پیش از قرائت نطقشان با یکدیگر هماهنگی هایی انجام دادند. زارعی به نقش آخوندی در فتنه 88 اشاره کرد و در پایان سخنانش هم تاکید کرد که آخوندی و زنگنه نمی توانند بالاترین مسئولیت اجرایی در وزارتخانه ها را برعهده بگیرند جمعی از نمایندگان با گفتن احسنت این اظهارات وی را تایید کردند.

* کوچک‌زاده نماینده تهران هنگام نطق زارعی و نوباوه در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در کنار حسینیان و رسایی قرار گرفت و به نطق آنان گوش کرد.

* وزیران پیشنهادی که وضعیت صلاحیت آنان در مجلس بررسی شده است همچنان در مجلس حضور دارند اما به نظر می رسد برخی از آنها از آنجایی که خیالیشان بابت کسب رای اعتماد آسوده شده به جای اینکه بر صندلی خود استقرار داشته باشند مدام با حضور در نقاط دیگر مجلس و یا صندلی دیگر نمایندگان با آنها در حال گفتگو هستند، گفتگوهایی که خیلی حالت رایزنی ندارد و بیشتر به گپ و گفت شبیه است.

* یکی از نمایندگان موافق با آخوندی در سخنرانی خود به این موضوع اشاره کرد که آخوندی نواده علامه امینی نویسنده کتاب الغدیر است.

* قاضی‌زاده نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری که گفته می شود پسرعموی وزیر پیشنهادی بهداشت است در جلسه امروز مجلس چندین بار در کنار او حضور پیدا کرد و گفتگوهایی با او داشت این در حالی است که در جلسات قبل و پیش از بررسی رای اعتماد وی این اتفاق نیفتاده بود و دیده نشده بود که این دو با هم صحبت کنند.

* در زمانهای زیادی صحن مجلس نظم و آرامش ندارد و به سخنان موافقان و مخالفان توجه نمی شود علت آن هم گفتگوها و رایزنی های نمایندگان با طیف های مختلف سیاسی حاضر در مجلس است و هر چه که به زمان اخذ رای اعتماد کابینه نزدیک می‌شویم تعداد حلقه های نمایندگان در نقاط مختلف مجلس بیشتر می شود. این بی نظیمی ها باعث شده تا لاریجانی بارها نسبت به آن تذکر بدهد. آخرین بار هم محمدرضا باهنر در جلسه نوبت عصر امروز وقتی ریاست جلسه بر عهده داشت به نمایندگان تذکر داد تا نظم مجلس را حفظ کرده و در صندلی های خود مستقر شوند اما آنچه اتفاق نیفتاد عمل به توصیه او بود.

* پس از گفتگوی چندباره قاضی‌زاده نماینده تهران با هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت، عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان دستان وزیر پیشنهادی بهداشت را گرفت و به سمت صندلی قاضی پور که در انتهای صحن نشسته بود، برد و این دو یعنی قاضی‌پور و وزیر پیشنهادی بهداشت با یکدیگر روبوسی کردند. این اتفاق به دنبال اتفاقات جلسه عصر دیروز مجلس بود که قاضی‌پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت صحبت کرد و سخنان وی باعث ناراحتی و گلایه نمایندگان شد.

* تعداد نمایندگانی که در صندلی های ردیف جلو و جایگاه میهمانان مجلس نشسته بودند به اندازه ای زیاد شد که باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی نوبت عصر را بعد از لاریجانی عهده دار شد، به نمایندگان تذکر داد و گفت: تعداد نمایندگانی که روی صندلی ها نشسته اند باعث شده که اعضای دولت جا نداشته باشند. وی از اعضای دولت خواست که به صندلی‌های خود باز گردند، اما چون خیلی توجه نکردند، باهنر تهدید کرد که نام آنها را می برد که این تهدید افاقه کرد و نمایندگان از روی صندلی ها بلند شدند.

* اما باهنر وقتی دید به تذکر او عمل نمی شود تهدید کرد که اسامی نمایندگانی که روی صندلی نمایندگان دولت نشسته اند را می برد که این ترفند باهنر نتیجه داد و باعث شد نمایندگان به سمت صندلی خودشان بروند.‎

* هنگامی که مخالف نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در خصوص کهولت سن وی و تخلفاتی که در دوران تصدی اش در وزارت صنعت اتفاق افتاده، صحبت می کرد، پیرموذن و حقیقت‌پور نمایندگان اردبیل در مجلس فریاد می زدند، شیر است.

* حسن پور بیگلری، موافق وزارت نعمت زاده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود گفت: شیر اگر پیر بـُوَد، شیر بـُوَد.

* سلطانی‌فر، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در میانه جلسه امروز با تعدادی از نمایندگان از جمله دستغیب نماینده شیراز و جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در انتهای مجلس جمع شده و مشغول گپ و گفت شدند.