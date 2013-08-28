به گزارش خبرگزاری مهر ، علی آنالویی افزود: تصفیهخانههای شماره یک و دو شهر مهاجران به ترتیب به منازل مسکونی پتروشیمی و منازل مسکونی پالایشگاه تعلق دارد و سومین تصفیهخانه فاضلاب ویژه شهر جدید مهاجران به همت شرکت آب و فاضلاب استان احداث شده است.
وی از بازسازی و نوسازی تاسیسات تصفیهخانههای فاضلاب شهر مهاجران خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف بهبود کیفیت پساب خروجی و همچنین بهبود عملکرد تصفیهخانههای شماره یک و دو فاضلاب شهر مهاجران صورت گرفته است.
آنالویی اضافه کرد: تعمیر و نصب مجدد دو دستگاه بلوئر (هواساز) و خرید و نصب یک دستگاه بلوئر جدید، نوسازی تابلو برق پمپ لجن مازاد و طراحی، تعمیر و رنگآمیزی پل تهنشینی از اقداماتی است که در راستای بازسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تصفیهخانههای فاضلاب شماره یک و دو شهر مهاجران به همت دفتر بهرهبرداری از تاسیسات فاضلاب معاونت بهرهبرداری شرکت و امور آب و فاضلاب مهاجران انجام شده است.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به طراحی و اجرای خط لوله پساب خروجی تصفیهخانه فاضلاب شماره یک شهر مهاجران به طول 100 متر ادامه داد: به منظور بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیهخانههای فاضلاب شهر مهاجران اقداماتی چون تخلیه لجن حوضچههای «هوادهی» و «تهنشینی» و حوضچه تماس کلر، تخلیه لجن بسترهای لجن خشککن و شستشوی لولههای هوا و دیفیوزهای حوض هوادهی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: با ایجاد فضای سبز در تصفیهخانه فاضلاب شهر مهاجران به میزان 16 هکتار زمین و کاشت 5 هزار و 850 اصله درخت، بوتههای گل رز و چمنکاری فضای تصفیهخانههای این شهر مناسبسازی شده است.
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