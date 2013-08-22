آمدن مدیر جدید به سازمان میراث فرهنگی/ خروج یک خانه دیگر از فهرست میراث ملی

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته خبر رسید که براساس سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، از مجموع هدف 35.5 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی سال 91 ،سهم صادرات بخش کالایی فرش و صنایع دستی جمعا به میزان 900 میلیون دلار تعیین شد.

ارزش صادرات صنایع دستی در سال 91 معادل 733 میلیون دلار است که با افزایش 67 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به روست. این درحالی است که میزان صادرات صنایع دستی در سال 84 بیش از 188 میلیون دلار بوده است و این میزان در سال 85 با 22 درصد کاهش رو به رو شد.

اختصاص بیش از دو میلیارد تومان اعتبار برای ژئو پارک قشم

مدیر عامل عامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: امسال دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای ساماندهی وضعیت ژئوپارک قشم اختصاص داده شده است.

اسفندیار حیدری پور، به خبرنگار مهر گفت: وسعت جزیره قشم بسیار زیاد است و کارهایی که باید برای آن انجام شود زمان بر است. با این حال تمامی تابلوهای راهنما و اطلاع رسانی ژئو پارک نصب شده است. دو بار اکیپ ها و کارشناسان را به خارج از کشور فرستاده ایم و از دو ژئو بازدید کردند و نقاط ضعف و قوت خود را بررسی کردیم.

انتخاب مدیر فرهنگی برای سازمان

پس از گمانه زنی ها درباره رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی بلاخره این هفته محمد علی نجفی این سمت را بر عهده گرفت. حسن روحانی در حکمی ، محمدعلی نجفی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس‌ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد.

رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در اولین حضورش به عنوان رئیس در مراسم یادبود مرحوم باقر آیت الله زاده شیرازی پدر مرمت نوین ایران که بعدازظهر دوشنبه 28 مرداد در مرکز پژوهشی نقش جهان با حضور کارشناسان و فعالان حوزه مرمت میراث فرهنگی برگزار شد بیان کرد: افتخار بزرگی است که در جمع فرهیختگان و صاحب نظران میراث فرهنگی شرکت می کنم. این اولین برنامه رسمی من بعد از قبول سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی است و حتی قبل از معارفه در سازمان میراث فرهنگی در این جلسه که برای زنده کردن یاد و خدمات اندیشمند گرامی مرحوم شیرازی تشکیل شده است شرکت کردم. در وصف جلالت ایشان همین بس که نام ایشان نام میراث فرهنگی را به ذهن متبادر می کند. دوستان به حق گفته اند مرحوم شیرازی نماد میراث فرهنگی در کشور ما بود.

وی سازمان میراث فرهنگی را لگد کوب شده دانست.

نجفی در اولین حضورش در سازمان میراث فرهنگی نیز به معاونان خود گفت که باید هر چه سریعتر رزومه ای از خود و فعالیتهایشان ارائه کنند.

اظهار نظر ملک زاده درباره نجفی

همچینن در مراسم معارفه اش نیز، محمد شریف ملک زاده ر ئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: امیدواریم آقای نجفی در این سازمان موفق باشد چرا که حضور وی در سازمان موجب برکات زیادی خواهد بود به خصوص در بحث بودجه و برنامه ریزی.

وی افزود: ما مشکلاتی در حوزه بودجه سازمان میراث فرهنگی داشته ایم ولی با تخصص و درایت ایشان در این حوزه مشکلاتمان حل می شود و من ورود آقای نجفی به سازمان را به فال نیک می گیرم. سازمان میراث فرهنگی، سازمان مهم و تخصصی است. درست است که بحث های مختلفی را در حوزه فرهنگی و گردشگری در دستور کار خود دارد اما این سازمان بسیار تخصصی است و در عرصه بین المللی می تواند رخ نمایی کند تنها جایی که می تواند تمدن ایران را به جهان معرفی کند این سازمان است.

ادامه اعتراض هنرمندان به خصوصی سازی

این هفته حدود 800 نفر از هنرمندان، فعالان و صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی در نامه ای خطاب به روسای قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و رئیس جمهور مخالفت خود را با طرح واگذاری امور صنایع دستی به بخش خصوصی که توسط ملک زاده، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد داده شده بود، اعلام کردند.

آنها اختیار واگذاری صدور مجوز کارگاههای صنایع دستی و برگزاری نمایشگاهها به اتحادیه ها و بخش خصوصی آن هم به صورت شتابزده را غیرکارشناسی دانسته و خواستار تجدید نظر در این طرح شدند.

هنرمندان صنایع دستی در نامه خود که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزار مهر است، نوشته اند که واگذاری امور معاونت صنایع دستی به بخش خصوصی به صورت شتابزده و غیر شفاف انجام گرفته است و موجب ضرر به جامعه هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی می شود. بنابراین خوستار جلوگیری از اجرای این طرح و کار کارشناسی بیشتر روی این موضوع هستیم.

خروج یک خانه از فهرست ملی

خانه تاریخی نراقی های همدان بنا به درخواست ورثه، به دلیل قرار گرفتن در محدوده ای تجاری از فهرست میراث ملی خارج شده است. خانه نراقی ها یکی از قدیمی ترین حسینه های خانگی و تاریخی ایران را دارد که با بیش از صد سال قدمت در خیابان شریعتی همدان که منطقه ای تجاری و در نزدیکی میدان اصلی شهر است قرار گرفته است.

این خانه یک بار توسط اداره کل میراث فرهنگی استان همدان مرمت شده بود با این حال ورثه نراقی ها که از قدیمی ترین تجار همدان بوده اند و اکنون در خارج از کشور به سر می برند، این خانه را در اختیار فردی قرار داده بودند که او نیز تا دهه 70 شمسی در این خانه زندگی می کرد اما از آنجا که به مرمت و بازسازی اساسی احتیاج داشت، خالی از سکنه شد و ورثه نیز با توجه به گران بودن قیمت زمین در آن محدوده، قصد فروش آن را کردند.

افتخاری دیگر برای ایران

طرح پوستر جاذبه گردشگری ایران به منظور ارزیابی عمومی در سایت سازمان جهانی جهانگردی قرار گرفته است و تمامی هموطنان و بازید کنندگان سراسر جهان می توانند با مراجعه به سایت www.UNWTO.org و ثبت امتیاز از شماره یک تا ده، میزان رضایت و سطح سنجش خود را از طرح ارسالی معاونت گردشگری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.

در طرح این پوستر، ایران در قالب نمایی از تخت جمشید به عنوان دروازه ای رو به ملل معرفی شده و ظرفیت های گردشگری کشورمان از بعد قدمت تاریخی و میراث فرهنگی انعکاس یافته است.