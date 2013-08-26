توافق اولیه گازی ایران و عمان/ اعلام آمادگی تهران برای صدور گاز

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول مذاکرات گازی ایران و عمان شامگاه دیشب با حضور بیژن نامدار زنگنه و محمدبن حمد الرمحی وزیران نفت ایران و عمان در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد.



در این مذاکرات وزیران نفت دو کشور برای صادرات گاز طبیعی به توافق های اولیه دست یافته و مقرر شد تا کارگروه‌های تخصصی در دو کشور به منظور توافق نهایی جلساتی و مذاکراتی را در تهران و مسقط برگزار کنند.



بیژن زنگنه وزیر نفت هم در حاشیه برگزاری این مذاکرات از دستیابی دو کشور به توافق و تفاهم‌هایی به منظور فروش گاز طبیعی خبر داد و تاکید کرد: در صورت توافق نهایی، ایران آماده صادرات گاز طبیعی به این کشور عربی است.



به گزارش مهر، همزمان با سفر روز یکشنبه سلطان قابوس سلطان در راس هیاتی به تهران، دور جدید مذاکرات نفت و گاز ایران عمان هم برگزار خواهد شد.



ایران و عمان، چهار سال قبل هم در تهران تفاهم نامه‌هایی به منظور مشارکت در طرح توسعه میدان گازی کیش، صادرات گاز طبیعی و ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز امضا کردند که تاکنون هیچ یک از این تفاهم نامه عملیاتی و اجرایی نشده است.



با این وجود جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز اخیرا در گفتگو با مهر از توافق قطعی با دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس برای صادرات گاز خبر داده است که پیش بینی می‌شود یکی از این کشورها عمان است.



پیش از این عمان برای تامین خوراک واحدهای LNG و صنایع خود درخواست روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز از ایران کرده بود که مذاکرات مربوط به توسعه میدان کیش و صادرات گاز به دلیل اختلاف نظر دو طرف بر روی فرمول فروش از پیشرفت قابل توجه‌ای برخوردار نبوده است.



طرح صادرات گاز میدان کیش به عمان شامل یک خط لوله 200 کیلومتری است که بخش عمده‌ای از آن زیرآب خواهد بود. در فاز نخست پروژه گاز معادل یک میلیارد فوت مکعب و با توسعه فازهای بعدی به سه میلیارد فوت مکعب در روز قابل افزایش است.



در همین حال توسعه تجارت گاز شامل سوآپ و ترانزیت گاز طبیعی هم یکی از محورهای همیشگی مذاکرات تهران – مسقط بوده است که تاکنون جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.