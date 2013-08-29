فعالیت 754 دهیاری و 23 بخشداری در استان/موفقیت دهیاری ها منوط به توجه و آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی در نشست مشورتی بخشداران در معاونت عمرانی استانداری مرکزی ظهر روز پنجشنبه افزود: موفقیت بیش از پیش دهیاری ها منوط به توجه و آموزش هرچه بیشتر شوراها به عنوان ناظر انتخاب کننده ی دهیاری و همچنین سیاست گذار و ناظر دهیاری ها می باشند.

وی با بیان اینکه شوراها سیاست گذار و ناظر دهیاری ها هستند تصریح کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه شوراهای روستایی وهمچنین به منظور راهبرد صحیح امور مرتبط با دهیاری های تابع استان که شامل انتخاب دهیار، سیاست گذاری، تعامل و پیشبرد برنامه های دهیاریها است، برنامه ریزی لازم برای اجرای اولین دوره آموزشی ویژه شوراها در تمام بخشها به طور فشرده اجرا می شود.

سلیمانی با اشاره به اینکه دوره چهارم شوراهای اسلامی شهرها، روستاها، بخش و استانها از 12 شهریور آغاز می شود ادامه داد: تشکیلات و جایگاه شورای اسلامی، چگونگی انتخاب دهیار و امور مالی و فنی و اداری دهیاری ها نیز با این تعاملات انجام می گردد و متعاقبا در فصل پاییز دوره های آموزشی بطور تخصصی ویژه مسائل مالی، فنی، عمرانی، حقوقی و اداری برنامه ریزی شده و به اجرا در خواهد آمد .

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها در استان مرکزی اظهار داشت: بیان دیدگاه ها و انتظارات دفتر امور روستایی شوراها با دبیر خانه ی شورای اسلامی استان مرکزی و آشنایی با نظر و خواسته های اعضاء شورای اسلامی از مطالبی است که در دوره های آموزشی مطرح می شود.

در نشست مشورتی امروز بخشداران استان برنامه ها و روند فعالیت های شوراهای شهر و روستا در دوره جدید بررسی و در خصوص نحوه انتخاب دهیاران و فعالیت های آنان در حوزه های مختلف بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست هنمچنین هماهنگی های لازم در خصوص رویکرد جدید این شوراها در حوزه های توسعه، اشتغالزایی و ایجاد درآمد در روستاها انجام و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

برنامه ریزی برای آموزش های بازار محور با موضوع توسعه روستاها و توجه به رویکرد توسعه اقتصادی ، اجتماعی روستاها در انتخابات دهیاران از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.



