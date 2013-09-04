اثرات نماز بر تکامل فردی و اجتماعی/ زمینه های ترویج فرهنگ نماز به بهترین وجه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در بدو ورود به خرم آباد در فرودگاه این شهر اظهار داشت: موضوع نماز هم در تکامل فردی تاثیر دارد و هم در تکامل و آراستگی اجتماعی موثر است.

وی با اشاره به برگزاری بیست و دومین اجلاس سراسری نماز در استان لرستان بیان داشت: حجت الاسلام قرائتی در ستاد اقامه نماز کشور در این زمینه زحمات زیادی کشیده اند که جای تقدیر دارد.

دکتر لاریجانی به توجه مجلس شورای اسلامی به این موضوع نیز اشاره کرد و بیان داشت:ما نیز در مجلس شورای اسلامی در بخش هایی که ممکن بود کمک کرده ایم تا زمینه ترویج فرهنگ نماز در کشور فراهم شود.

وی تصریح کرد: همچنین در دولت نیز مصوبات لازم برای فعال شدن و تقویت این فریضه هم در ادارت و هم در آموزش عالی و آموزش و پرورش تصویب و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مجموع فریضه نماز از موضوعات مهمی است که برای صیانت شخصیت فردی و اجتماعی اهمیت دارد.

وی ادامه داد: لذا ما هم به ستاد اقامه نماز کشور و آقای قرائتی احترام می گذاریم که اقدام به برگزاری اجلاس نماز کردند.

لاریجانی یادآور شد: باید پیگیری کرد که این فریضه و امر واجب به بهترین وجه در کشور برگزار شود.