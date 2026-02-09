اعلام زمان صدور معرفی نامه تسهیلات مسکن اعضای هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد امور رفاهی اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعلام کرد: احتراماً پیرو بخشنامه ۰۴/۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و ودیعه مسکن صرفاً به اشخاصی که تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده اند اعطا می گردد، خواهشمند است دقت لازم را به عمل آورده و از معرفی مجدد افراد خودداری نمایید.

ضمناً با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال و عدم همکاری بانک ها و همچنین با توجه به تعدد نامه های ارسالی از پانزدهم بهمن ماه از صدور معرفی نامه جدید خودداری کنید.

معرفی اعضاء هیئت علمی از ۱۵ فروردین ماه سال آتی بلامانع است.