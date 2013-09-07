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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۴۵

حاجی‌دلیگانی در گفتگو با مهر:

اعتدال‌گرایی بین حق و باطل قرار نمی‌گیرد

اعتدال‌گرایی بین حق و باطل قرار نمی‌گیرد

شاهین شهر - خبرگزاری مهر: نماینده شهرستان‌های شاهین‌شهر، میمه وبرخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتدال‌گرایی نمی‌تواند بین حق و باطل قرار گیرد زیرا اعتدال بایستی برای دفع افراط و تفریط به‌ کارگماشته شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با مهر با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین تغییر و تحول‌های جدید مدیریتی در سطح استان اصفهان، بیان داشت: مدیران جدید اصفهانی باید مردم‌دار، باتقوا، ولایتمدار، مشورت پذیر و فعال در حوزه کاری خود باشند.

وی با بیان اینکه دولت روحانی یک دولت اعتدالی است، گفت: اعتدال‌گرایی نمی‌تواند بین حق و باطل قرار گیرد زیرا اعتدال بایستی برای دفع افراط و تفریط به‌کارگماشته شود.

عضو فراکسیون اکثریت اصولگرایان مجلس با بیان اینکه اوایل انقلاب افرادی بودند که اعتقاد داشتند با مقداری از اسلام و مقداری از سوسیالیسم خود را به مقصد برسانیم، ادامه داد: هم اکنون همان افراد به عنوان منافقین به حساب می‌آیند که نام آن‌ها را مجاهدین خلق گذاشتند و به تازگی حدود 70 نفر از آن‌ها در اردوگاه اشرف توسط نیروهای مجاهد عراقی به درک واصل شدند.

وی اظهار داشت: هم اکنون نیز ما معتقدیم کسی اگر بخواهد هم جانب حق را بگیرد و هم جانب باطل را نه صاحب دنیا هست و نه صاحب آخرت بود.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه معتقدیم در اعتدال نه افراط داشته باشیم و نه تفریط، اظهار داشت: همچنین نه از امام جامعه مسلمین عقب بمانیم و نه از او جلو بزنیم این همان چیزی است که امام سجاد(ع) در دعای شعبانیه می‌فرمایند.

کد مطلب 2130209

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