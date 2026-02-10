به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه جدید خود درباره نحوه آغاز ترم بهمن‌ماه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، بر حضوری بودن آموزش و ارزیابی‌ها تأکید کرد.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این بخشنامه از حضوری بودن آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی از روز شنبه دوم اسفندماه خبر داد.

بر اساس این بخشنامه، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی موظف‌اند پذیرای حضور دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی برای آغاز نیمسال دوم باشند. با این حال، با توجه به هم‌زمانی شروع نیمسال با ماه مبارک رمضان و همچنین طولانی شدن بازه زمانی برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال اول، به دانشگاه‌ها اجازه داده شده است در صورت لزوم و صرفاً برای دروس نظری، از ظرفیت آیین‌نامه آموزش ترکیبی (تلفیقی) و برگزاری کلاس‌ها به‌صورت مجازی استفاده کنند.

در این ابلاغیه تصریح شده است که دروس عملی، کارگاهی، کارآموزی و کارورزی به هیچ عنوان مجاز به برگزاری غیرحضوری نبوده و باید به‌صورت حضوری ارائه شوند. همچنین مسئولیت تنظیم برنامه حضور دانشجویان در اسفندماه، متناسب با رشته تحصیلی، سال ورود دانشجو، شرایط جغرافیایی دانشگاه و امکان جبران دروس غیرنظری پس از تعطیلات نوروز، بر عهده دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها گذاشته شده است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده است که آموزش دوره‌های بالینی رشته‌های علوم پزشکی به‌طور کامل حضوری برگزار خواهد شد و آزمون‌های مربوط به این دوره‌ها نیز طبق برنامه گروه‌های آموزشی و به‌صورت حضوری انجام می‌شود. بر این اساس، در نیمسال دوم نیز تمامی آزمون‌های میان‌ترم و پایان‌ترم حضوری بوده و برگزاری آزمون‌های نمره‌دار به‌صورت غیرحضوری مجاز نیست.

در ادامه این بخشنامه، به استادان توصیه شده است با بهره‌گیری از روش‌های ارزشیابی مستمر از جمله تکالیف آموزشی نمره‌دار، آزمونک‌ها (کوییز) و آزمون‌های میان‌ترم، بخش قابل توجهی از نمره نهایی دانشجویان را در طول نیمسال ارزیابی کنند.

همچنین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی موظف شده‌اند از هم‌اکنون برای استفاده از ظرفیت آموزشی تابستان ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی کنند تا از افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان جلوگیری شود.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور این بخشنامه، بار دیگر بر لزوم رعایت استانداردهای آموزشی، حفظ کیفیت آموزش علوم پزشکی و حضور فعال دانشجویان در کلاس‌ها و آزمون‌ها تأکید کرده است.