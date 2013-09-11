توصیه برای افزایش سطح همکاریهای نظامی روسیه وایران/ مخالفان اسد قصد حمله شیمیایی به رژیم اسرائیل را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "راشا تودی" ، گروهی از نمایندگان دومای روسیه خواستار تجدید نظر دولت روسیه در همکاری این کشور با آمریکا در افغانستان و افزایش فروش تسلیحات نظامی به ایران در صورت حمله آمریکا به سوریه شدند.

"لئونید کلاشینکوف" نماینده برجسته دومای روسی در کمیته روابط خارجی با اشاره به طرح روسیه برای کنترل بین المللی سلاح های سوریه گفت : اگر آمریکا به این طرح بی توجهی و به سوریه حمله کند روسیه باید سلاح های بیشتری به ایران بفروشد و در همکاری هایش با آمریکا در افغانستان تجدید نظر کند.

"آلکسی پوشکوف" رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه نیز در اظهاراتی با تایید کامل اظهارات لئونید کلاشینکوف اظهار داشت: اگر جناح جنگ طلب در آمریکا موفق شود آن وقت انجام اقدامات جدی تر از سوی روسیه کاملا توجیه پذیر است اقداماتی همچون افزایش فروش تسلیحات به ایران و تجدید نظر درباره همکاری با آمریکا در افغانستان به ویژه درباره ترانزیت.

وی خاطر نشان کرد بررسی اینگونه اقدامات زمانی خواهد بود که آمریکا دیپلماسی را در قبال سوریه متوقف کند.

پوشکوف هچنین در ادامه تصریح کرد جنگ علیه سوریه به طور اتوماتیک به معنای درگیر شدن لبنان و ایران در این جنگ و همچنین به معنای تشدید درگیری های مذهبی و قومیتی در عراق خواهد بود.

وی همچنین گفت گزارش هایی در دست است که مخالفان دولت سوریه قصد دارند به رژیم صهیونیستی حمله شیمیایی کنند تا با انداختن مسئولیت آن بر دوش دولت سوریه موجبات آغاز جنگ در منطقه را فراهم کنند.