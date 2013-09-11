روسیه 3 کشتی جنگی دیگر به مدیترانه اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ایتارتاس" ، سه کشتی جنگی روسیه تا 17 سپتامبر به ناوگان دریایی دائم این کشور در دریای مدیترانه ملحق خواهند شد.

ناوچه موشک انداز موسکوا روز گذشته از جبل الطارق گذشته و تا دو روز دیگر در شرق دریای مدیترانه مستقر خواهد شد.

دو کشتی جنگی دیگر روسیه به نام های نیکولای فیلچنکو و سمتلیف بین روزهای 12 تا 14 سپتامبر از تنگه بسفر عبور خواهند کرد و به ناوگان روسیه در دریای مدیترانه خواهند پیوست.

در حال حاضر 7 کشتی جنگی روسیه در آبهای دریای مدیترانه مستقر هستند که تحرکات ناوهای آمریکایی در منطقه را زیر نظر دارند.