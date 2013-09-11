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۲۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۰۲

روسیه 3 کشتی جنگی دیگر به مدیترانه اعزام می کند

روسیه 3 کشتی جنگی دیگر به مدیترانه اعزام می کند

سه کشتی جنگی دیگر روسیه در روزهای آینده به ناوگان این کشور در دریای مدیترانه ملحق می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ایتارتاس" ، سه کشتی جنگی روسیه تا 17 سپتامبر به ناوگان دریایی دائم این کشور در دریای مدیترانه ملحق خواهند شد.

ناوچه موشک انداز موسکوا روز گذشته از جبل الطارق گذشته و تا دو روز دیگر در شرق دریای مدیترانه مستقر خواهد شد.

دو کشتی جنگی دیگر روسیه به نام های نیکولای فیلچنکو و سمتلیف بین روزهای 12 تا 14 سپتامبر از تنگه بسفر عبور خواهند کرد و به ناوگان روسیه در دریای مدیترانه خواهند پیوست.

در حال حاضر 7 کشتی جنگی روسیه در آبهای دریای مدیترانه مستقر هستند که تحرکات ناوهای آمریکایی در منطقه را زیر نظر دارند.

کد مطلب 2133940

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