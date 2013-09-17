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۲۶ شهریور ۱۳۹۲، ۷:۴۰

ذخیره سدهای 5 گانه تهران افت کرد/ کاهش 333میلیون مترمکعبی حجم آب

ذخیره سدهای 5 گانه تهران افت کرد/ کاهش 333میلیون مترمکعبی حجم آب

حجم آب موجود در مخزن سدهای 5 گانه تهران نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، 333.5 میلیون مترمکعب کاهش یافت و به 536.3 میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجم آب موجود در مخزن سدهاي تامين كننده آب استان تهران در ابتدای هفته جاری افزون بر 536 ميليون مترمكعب اعلام شد. ميزان آب موجود در مخزن 5 سد زير پوشش شركت آب منطقه اي تهران به حدود 536.3 ميليون مترمكعب رسيده كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 333.5 ميليون مترمكعب كمتر است.

اين ميزان در زمان مشابه سال 91 نزديک به 869.87 ميليون مترمكعب ثبت شده بود. حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون به يک ميليارد و 282 ميليون مترمكعب رسيده كه اين ميزان در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته 43.2 درصد كاهش نشان مي دهد.

همچنین حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران در زمان مشابه سال آبي گذشته دو ميليارد و 257 ميليون مترمكعب بوده است. بر اساس اين گزارش، حجم آب موجود در تمامي مخازن سدهاي تهران در مقايسه با زمان مشابه پارسال با كاهش روبرو است.

اين كاهش در مخزن سدهاي اميركبير 40، لتيان 41، لار 100، طالقان 120 و ماملو 32 ميليون مترمكعب اعلام شده است. در حال حاضر، حجم آب موجود در مخزن سدهای امیركبیر 141، لتیان 41، لار 68، طالقان 172 و ماملو 114.5 میلیون مترمكعب گزارش شده است.

کد مطلب 2136188

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